Streckennetz der Deutschen Bahn nach Zugunfall in Peiting erneut in den Schlagzeilen

Die Deutsche Bahn muss viel Geld in die Qualität ihrer Infrastruktur investieren. Marode Gleise und Weichen bremsen den Zugverkehr aus. Das Bahn-Unglück von Burgrain Anfang Juni 2022 hat die Materialschwächen bei der Bahn mit fatalen Folgen sichtbar gemacht. © Ilka Trautmann

GAP / Region – Seit dem tragischen Zug­unglück vom vergangenen Juni in Burgrain setzt die Deutsche Bahn (DB) verstärkt auf Instandhaltungsmaßnahmen und greift dafür tief in die Tasche. Kaum war der Schock überwunden, sorgte ein Zug­unfall in Peiting am 10. Januar erneut für Aufregung und Schlagzeilen: Der Regionalzug in Peiting war offenbar wegen einer gestörten Weiche entgleist – zum Glück ohne Personenschaden. Der Zugführer habe in diesem Fall eine Signalwarnung zu spät erkannt, teilte die Bayerische Regiobahn mit.

Nach dem Zugunglück im Juni 2022 waren auch im Bereich der betroffenen Pfaffenwinkelbahn vorsorglich Langsamfahrstellen eingerichtet worden. Die Bahn hatte als Konsequenz des Unglücks von Burgain damit begonnen, bundesweit rund 200.000 Betonschwellen zu überprüfen und teils auszuwechseln. Seit Herbst 2022 hat die DB im Werdenfelser Land und im Oberland dann an zahlreichen Stellen sogenannte „Langsam-Fahrstellen“ schrittweise beseitigt und Erneuerungsarbeiten an Gleisen erledigt. Dabei wurden unter anderem Schienen und Schwellen gewechselt.

Das umfangreiche Investitionsprogramm im Volumen von über 80 Millionen Euro für die Sanierung der Strecken setzt die DB nun unter Hochdruck fort. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren, berichten Unternehmenssprecher. Bei der Modernisierung setze die DB auf eine grundlegende Erneuerung von Schienen, Schwellen und dem Gleisunterbau. Bis 2025 sollen vom Investitionsprogramm die Strecken Tutzing – Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald, Weilheim – Geltendorf, Weilheim – Schongau, Tutzing – Kochel und Murnau – Oberammergau sowie Holzkirchen – Rosenheim, Holzkirchen – Lenggries und Holzkirchen – Schliersee – Bayrischzell profitieren.

Für andere Strecken im Regionalverkehr werden laut Bahn ebenfalls Investitionsprogramme geprüft. Nach aktuellem Stand sollen in diesem Jahr auf den Strecken Tutzing– Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen – Griesen und Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald rund 42 Kilometer Gleis erneuert werden. Im Fokus stehen auch die Bahnhofsgleise und Weichen in Kaltenbrunn, Klais, Bichl, Geltendorf und Utting. Die genauen Sperrzeiträume werden noch erarbeitet. Über Streckensperrungen sowie Busersatzverkehre werden die Fahrgäste rechtzeitig informiert. Franca Winkler