Nichts war´s mit dem Rodelspaß am Hexenkessel - Rodler wurde daraufhin handgreiflich

Die Bergwacht brachte den Wintersportler zur Bergstation zurück. Um die hierfür anfallenden Kosten zu vermeiden, sprang er vor Eintreffen an der Bergstation vom fahrenden Ski-Doo ab und rannte davon. © PantherMedia / Viktor Thaut

GAP - Am Sonntag, den 06. Februar, gegen 15 Uhr wurde die Polizei Garmisch-Partenkirchen zur Unterstützung der Bergwacht an die Kreuzeckbahn gerufen. Vorausgegangen war eine Streitigkeit zwischen Mitarbeitern der Bergwacht und einem 36-jährigen Nürnberger. Dieser war zuvor mit seinem Schlitten am Hexenkessel angestanden. Als ihm die Mitnahme in der Bahn verwehrt wurde kam es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen.

Letztlich wurde dem Rodler die Beförderung in der Bahn komplett verwehrt. Die Bergwacht rückte an um den Wintersportler zur Bergstation zu bringen, damit er von dort abfahren kann. Da es sich hierbei jedoch nicht um einen Rettungseinsatz handelte, hätte der Nürnberger die Kosten hierfür übernehmen müssen. Um das zu vermeiden sprang er vor Eintreffen an der Bergstation vom fahrenden Ski-Doo ab und rannte davon. Dies brachte ihm aber nicht viel da letztlich doch seine Personalien festgestellt werden konnten. Den uneinsichtigen Rodler erwarten jetzt mehrere Anzeigen, angefangen von Körperverletzung über Beleidigung, Erschleichen von Leistungen bis hin zur Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, da er während der ganzen Aktion unbemerkt eine Videokamera mitlaufen ließ. kb