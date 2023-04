Streit in Mittenwald eskalierte: Brüderpaar zeigte sich aggressiv und es fielen Schüsse

Bei Wohnungsdurchsuchungen der Brüder konnte eine Gaspistole und weiteres Beweismaterial sichergestellt werden. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Mittenwald - In der Nacht vom 31.03. auf 01.04.2023 kam es in einer Mittenwalder Diskothek zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Brüderpaar (24 und 22 Jahre) mit Wohnsitz im oberen Isartal und einem 21-jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz im oberen Isartal. Die Beamten der PI Mittenwald und zur Verstärkung hinzugezogene Streifen der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen und der Bundespolizei konnten die Situation vor Ort fürs erste beruhigen. Das Brüderpaar zeigte sich jedoch weiter sehr aggressiv und war deutlich angetrunken. Nach den Erstmaßnahmen wurde den Männern ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen. Gegen 04:10 Uhr ging eine weitere Mitteilung ein, dass im Bereich der Dammkarstraße möglicherweise Schüsse gefallen waren und einer der Brüder aus der vorangegangenen Auseinandersetzung evtl. der Urheber dieser verdächtigen Geräusche war.

Weitere Erkenntnisse lagen zunächst nicht vor und es konnten auch keine Personen mehr angetroffen werden. Bei den weiteren Ermittlungen über das Wochenende ergaben sich dann Hinweise, die den Verdacht auf die Verwendung einer Waffe erhärteten. Aufgrund dessen ordnete der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II eine Durchsuchung nach der evtl. verwendeten Waffe an. Diese wurde heute Vormittag (03.04.2023) in den jeweiligen Wohnungen des Brüderpaars durchgeführt. Dabei konnte eine Gaspistole und weiteres Beweismaterial aufgefunden werden, die mit den Geschehnissen in der Tatnacht in Zusammenhang stehen dürften. Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. kb