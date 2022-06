Streit um Mittenwalder Wohnmobil-Stellplatz

Das Streitobjekt: Der Wohnmobil-Stellplatz Karwendel mit der elektronischen Schrankenanlage an der Ladestraße West. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Die Marktgemeinde hat der Familie Andreas und Helga Haaf - sie betreibt seit 1974 auch den Campingplatz am Isarhorn – den von ihnen seit 2008 an der Ladestraße West gepachteten „Wohnmobil-Stellplatz Karwendel“ aufgekündigt. „Im August 2021 wurde uns vorgeworfen, dass wir nicht korrekt abrechnen“, sagt Haaf, „die Folge war ein Bußgeldbescheid wegen Steuerhinterziehung“.

Begonnen hat das Dilemma im Mai 2021. Da fiel der 14 Jahre alte Parkautomat aus und eine durchgehende Überwachung der ein- und ausfahrenden Wohnmobile war nicht mehr möglich. „Wir haben jeden Morgen von 8.30 bis 9.30 Uhr durch unsere Mitarbeiter Anton und Ursula Lindauer kassieren lassen“, versichert die Ehefrau, „nicht kontrollierbar war allerdings eine 24-Stunden Überwachung der spät und frühmorgens ein- und ausfahrenden Camper“. Der Ausfall des Ticketautomaten wurde umgehend der Gemeinde gemeldet. „Vorsorglich habe ich den Platz vom 1. bis 8. August 2021 komplett geschlossen“, so Haaf, „daraufhin kam aus dem Rathaus eine Abmahnung mit der Aufforderung, dass wir gemäß Pachtvertrag den Platz offenlassen müssen“.

Das weitaus größere Problem war aber, dass die Lieferfirma des Parkautomaten nicht mehr existent war und die Pächter erst recherchieren mussten, wer den Automaten reparieren könnte. „Wir wollten möglichst schnell den Einnahmeausfall und der entsprechenden Steuerabgaben, Kurtaxe und Gewerbesteuer minimieren“. Zum Glück fand sich eine Firma, die nach langer Corona-Pause am 3. Mai 2022 ein neues Schrankensystem auf dem Stellplatz installierte. „Obwohl wir jetzt auch Stundenparker nachweisen können, haben wir zum 31. Mai 2022 die Kündigung bekommen“, wundert sich Haaf, „wir haben die Angelegenheit einem Anwalt übergeben, denn schließlich haben wir diesen Stellplatz komplett mit Kanal-, Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss und einem Müllabstellhäuschen mit Eigenmittel eingerichtet“. Seit Herbst 2021 wurde der Gemeindeverwaltung täglich über „Feratel“ die Anzahl der Wohnmobil-Parker gemeldet. „Plötzlich im April 2022 sollen wir falsch gezählt haben“.

Ab Februar 2022 wusste die Gemeinde durch den Pächter, dass mit der Bestellung eines neuen Parkautomaten alle nötigen Maßnahmen zur ordentlichen Weiterführung getroffen wurden. „Eine Reaktion kam keine und Bürgermeister Enrico Corongiu hat unsere Bitte um eine klärendes Gespräch immer wieder abgeblockt“, sagt Haaf, „ich glaube, dass die Gemeinde uns als Pächter nicht mehr haben will. Wenn wir einen vernünftigen Grund für diese Kündigung wüssten, dann ginge es uns besser“.



Normalerweise wollte sich die Marktgemeinde nicht zu den Vorwürfen äußern. „Nachdem die Familie Haaf die Streitereien öffentlich gemacht hat, sehen wir uns in diesem Fall nicht mehr an Vertrauensobliegenheiten gebunden“, erklärt Bürgermeister Enrico Corongiu, „die Vorwürfe des Pächters sind falsch. Tatsache ist, dass Herr Haaf vor der Kündigung dreimal wegen Verstößen gegen seine Pflichten aus dem Pachtvertrag schriftlich abgemahnt wurde“. Der Rathauschef führte weiter aus, dass die Kündigung des Pachtvertrags nicht überraschend war. „Sie wurde im Gegenteil von der anwaltlichen Vertretung der Gemeinde bei der letzten Abmahnung bereits in Aussicht gestellt, sollte Herr Haaf seiner vertraglichen Pflicht in Form der korrekten Abführung der Kurbeiträge nicht nachkommen“.

Erst nachdem eine weitere Prüfung des Marktes zeigte, dass die Zahlen des Pächters nicht stimmten, wurde die schriftliche Kündigung mit ausführlicher Begründung ausgesprochen. „Es kann nicht sein, dass praktisch alle Beherbergungsbetriebe in Mittenwald die Kurbeiträge korrekt und ohne Beanstandungen an die Gemeinde abführen“, verdeutlicht Corongiu, „und nur Herr Haaf eine Sonderbehandlung einfordert“.

Laut Gemeinde wurde bereits vor der Kündigung zwischen den anwaltlichen Vertretern des Marktes und dem Pächter besprochen, ob der Pachtvertrag einvernehmlich beendet werden kann. Auf diesen Vorschlag hat der Pächter laut Gemeinde aber nicht reagiert. „Der Markt ist aber nach wie vor zu Gesprächen bereit“, so Corongiu, „die Anwälte stehen hierzu in Kontakt“.

Da der Pachtvertrag nur auf eine jährliche Verlängerung ausgelegt ist, müsste der Platz im Kündigungsfall im vertragsmäßigen Zustand zurückgegeben werden. „Alles muss abgebaut werden – auch die von uns auf eigene Kosten asphaltierte Einfahrt“, sagt Haaf, „will Mittenwald keinen Camper-Stellplatz mehr? Die Wohnmobil-Fahrer geben doch hier im Ort genügend Geld aus“. Auch darauf kommt aus dem Rathaus eine Antwort: „Der Markt wird den Camper-Stellplatz auch in Zukunft betreiben und heißt Wohnmobilisten als Gäste herzlich willkommen“. kun