Landkreis nimmt die ersten Geflüchteten auf - Status der Ankommenden wird geprüft

Teilen

Mit zwei Bussen waren am Mittwoch die ersten Schutzsuchenden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen angekommen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Bei den ersten 100 Menschen, die im Landkreis Garmisch-Partenkirchen angekommen sind, haben nur wenige die ukrainische Staatsbürgerschaft. Landratsamt-Sprecher Stephan Scharf: „Jetzt muss genau geprüft werden, welchen Status die Menschen haben und wo sie dann tatsächlich unterkommen.“

Immer mehr Menschen flüchten aus der Ukraine, auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind am Mittwochvormittag die ersten etwa 100 mit zwei Bussen angekommen. Ein wenig überrascht waren die Mitarbeiter des Landratsamtes und des BRK dann doch, dass unter den Ankommenden nur wenige die ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Eine Familie aus Vietnam ist dabei, junge Männer aus Afrika und Asien, die sich per Visum ausweisen und nach eigenen Angaben in der Ukraine studiert haben. Alle wurden ersteinmal als „Flüchtlinge mit Ukraine-Bezug“ im Atlas Sport­hotel aufgenommen – der tatsächliche Status wird nun genauer geprüft.



In den vergangenen Tagen konnte das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen erste Wohnraumkapazitäten generieren. Im Atlas-Sporthotel an der Mittenwalder Straße in Partenkirchen sollen aber vor allem ukra­inische Familien untergebracht werden. Genau dafür hat das Unternehmen Kavun das Hotel gern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Suche nach weiteren geeigneten Unterkünften im Landkreis geht indes mit Hochdruck weiter. Der Freistaat Bayern rechnet mit der Aufnahme von etwa 100.000 Menschen, damit ist klar, dass sich auch das Werdenfelser Land auf weitere Schutzsuchende einstellen muss.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) sowie die Caritas haben Sammelstellen eingerichtet, an denen Kleidung für die geflüchteten Menschen abgegeben werden können. Auch das Bayerische Rote Kreuz beteiligt sich. Die Annahmestellen sind für die nächsten zwei Wochen geöffnet:



• Oberammergau: Caritas-Kontaktstelle, Daisenbergerstraße 4, Freitag 10 bis 12 Uhr

• Mittenwald: Sozialdienst kath. Frauen / Caritas, Im Gries 7, Dienstag 10 bis 12 Uhr

• Garmisch-Partenkirchen: Kleiderladen des BRK, Bahnhofstraße 16; Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr

• SkF, Parkstraße 9, Montag bis Donnerstag, 13 bis 16 Uhr

• Caritas, Bahnhofstraße 14, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Mittwoch 12 bis 16 Uhr

• Murnau: Mehrgenerationen-Haus, Dr.-August-Einsele-Ring 18, Mittwoch 14 bis 16 Uhr.



Das zentrale Spendenkonto der Hilfsorganisationen im Landkreis: Lebenslust Garmisch-Partenkirchen e.V.; IBAN: DE35 7035 0000 0011 4417 63; BIC: BYLADEM1GAP; Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen; Stichwort: Ukraine-Nothilfe. tra