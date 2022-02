SV Krün hat sich die Clubmeisterschaft im Eisschießen gesichert

Von: Wolfgang Kunz

Teilen

Die siegreiche Mannschaft im Eisschießen. © Wolfgang Kunz

Krün – Ungeschlagen mit 10:0 Punkten haben sich beim SV Krün (ab 2.v.l.) Max Achatz, Annalisa Simon, Hubert Bielmeier und Sebastian Kriner die offene Clubmeisterschaft 2022 im Eisschießen gesichert. Den Wanderpokal samt Fleisch- und Sachpreisen für jeden Teilnehmer überreichte der neue Eisstock-Abteilungsleiter Matthias Schmidt (l.).

Der 21-Jährige hat erst kürzlich seinen aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Vorgänger Markus Achatz abgelöst. Bei seinem ersten Turnier hatte Schmidt die sechs weiblichen Teilnehmer als Moar gesetzt und bei den Dreierteams auch bestimmt, wer zwei Mal schießen musste. Geehrt wurden die Sieger im Wallgauer Gasthof „Isartal“ bei Albert und Margit Neuner weil das Vereinsheim „Schöttlkarspitz“ in Krün noch Betriebsruhe hat. Zweite wurde mit 6:4 Punkten und der besseren Note von 1,13 das Dreierteam mit Annalena Kiefersauer, Josef Neuner und Hannes Schmidt vor dem punktgleichen Quartett Hannes Tiefenbrunner, Thomas Sperer, Thomas Graf und Thomas Reindl (Note 1,11).

Vierte wurde Andrea Dalibor, Franz Kriner, Dominik Tiefenbrunner und Franz Riesch mit 2:8 Punkten und der Note 0,51. Fünfte wurden Amelie Gahr, Franz Weiss, Martin Sellmeier und Thomas Albrecht mit 2:8 Punkten und der Note von 0,51 vor der punktgleichen Moarschaft mit Monika Schmidt, Daniel Dalibor und Max Achatz (Note 0,40).

„Ein Lob an die Gemeinde Krün für die tolle Eisbereitung“, so Schmidt, „und an die Wirtsleute, die auch die Brotzeit für die Turnierletzten gestiftet haben“. kun