Symposium der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken in Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Beim Symposium: Professor Dr. Norbert Müller, Professor Dr. Martin Schäfer, Priv.-Doz. Dr. Florian Seemüller, Professor Dr. Stephan Heres, Priv.-Doz. Dr. Ute Lewitzka. © Barbara Falkenberg

GAP – Endlich konnte das anerkannte Symposium der kbo-Lech-Mangfall-Klinken in Garmisch-Partenkirchen wieder hybrid veranstaltet werden und in Präsenz im Multifunktionsraum der Klinik stattfinden. Rund 60 Interessierte waren persönlich anwesend, etwa 30 hatten sich online zugeschaltet, um den höchst informativen und kurzweiligen Vorträgen zu lauschen und im Anschluss Fragen zu stellen.

Nach einer Begrüßung durch Katharina Kopiecny, Geschäftsführerin der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH, brachten Mediziner und Wissenschaftler von Rang und Namen neueste Erkenntnisse rund um psychiatrische Themen auf den Punkt. Die renommierten Experten aus dem deutschsprachigen Raum beleuchteten aktuelle psychiatrische Themen, so sprach Dr. Seemüller über „Depressionen und andere seelische Folgen von Covid-19“ und konnte anhand aktueller Studienergebnisse zeigen, dass mit einer höheren Belastung der psychosozialen Hilfsangebote in naher Zukunft zu rechnen ist. Weitere Vorträge befassten sich mit der Bedeutung entzündlicher Prozesse für psychische Erkrankungen, mit der Gesprächsführung im Rahmen von therapeutischen Entscheidungsprozessen, der Diagnostik Bipolarer Störungen, der kontroversen Debatte um den ärztlich assistierten Suizid sowie dem Einsatz der virtuellen Realität bei der Behandlung von Angststörungen und dem Einsatz so genannter Serious Games und anderer therapeutischer Computerspiele in der Behandlung psychisch kranker Menschen.

Die Vielfalt der Themen fand beim Publikum großen Anklang. Dass jeder der Referenten seinen ganz eigenen Vortrags-Stil hatte, machte diese Veranstaltung zusätzlich überaus kurzweilig. „Wir werden auch im kommenden Jahr wieder zu einem Symposium einladen“, versprach Dr. Seemüller am Ende dieser gelungenen Veranstaltung, die sich in Fachkreisen längst als herausragende Fachtagung mit und für Experten aus der Psychiatrie etabliert hat. bf