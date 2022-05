Tag der Gebirgssoldaten am 2. Juni in Mittenwald

Gedenken am Gebirgsjägerehrenmal auf dem Hohen Brendten. © Gbgsjbrigde 23 / Wulf Schiemann

Mittenwald – Die Gebirgsjägerbrigade 23 „Bayern“ und der Kameradenkreis der Gebirgstruppe e.V. werden den Tag der Gebirgssoldaten am Standort Mittenwald am 2. Juni 2022 begehen. Die Veranstaltung steht im besonderen Fokus des im Jahr 2021 beendeten 20 Jahre dauernden Einsatzes deutscher Streitkräfte in Afghanistan.

Der Tag der Gebirgssoldaten setzt sich aus drei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen zusammen. Den Beginn bildet um 11 Uhr ein Appell auf dem Gelände des Ausbildungslagers Luttensee u.a. mit dem Rückblick auf die vielen Einsatzkontingente der Gebirgsjägerbrigade 23 in Afghanistan. Diese Zeiten prägten nicht nur das deutsche Heer – sie haben auch die tausenden von Soldatinnen und Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 in ihrem soldatischen Selbstverständnis nachhaltig verändert, denn viele waren dort sechs Monate im Einsatz. Ein großer Anteil wurde mehrmals zur NATO Operation ISAF befohlen.

Der Mitte 2021 beendete Einsatz brachte auch für die Gebirgs­truppe einen prägenden Anteil neuer Geschichte hervor und ist damit zu einem wichtigen Teil des Traditionsverständnisses der Gebirgstruppe geworden. Von 14 bis 15 Uhr findet die Gedenkfeier des Kameradenkreises der Gebirgstruppe e.V. am Ehrenmal der Gebirgstruppe auf dem Hohen Brendten statt. Bei einem ökumenischen Gottesdienst erinnern aktive und ehemalige Gebirgssoldaten gemeinsam mit Kameraden sowie Freunden an gefallene, vermisste, verstorbene und im Dienst ums Leben gekommenen Kameraden.

Bei der Kranzniederlegung durch militärischen Repräsentanten wird auch den Opfern von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror gedacht, denn ganz bewusst werden in dieses Gedenken auch die zivilen Opfer einbezogen, die durch Kriegsverbrechen der Wehrmacht gelitten haben oder getötet wurden. Dem Kameradenkreis der Gebirgstruppe ist es seit Jahren ein Anliegen diese Tatsache anzuerkennen und die geschichtlichen Realitäten offen anzusprechen. Das Grußwort zum Feldgottesdienst wird der ehemalige Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant a.D. Erich Pfeffer, sprechen.

Ab 16 Uhr findet dann ein Kameradschaftstreffen für geladene Gäste im Festzelt am Ausbildungslager statt. Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen wird die Veranstaltungen musikalisch umrahmen. kb