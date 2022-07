Versuchtes Tötungsdelikt in Murnau

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Zu einer heftigen Auseinandersetzung war es am frühen Montagabend, 18. Juli, im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße in Murnau gekommen. Dabei verletzte ein 38-Jähriger einen 54-Jährigen mit einer Axt. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Am frühen Montagabend, 18. Juli, wurde der Polizei eine heftige körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße in Murnau am Staffelsee mitgeteilt. Die dorthin beorderten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Murnau stellten einen 54-jährigen Mann aus Peiting mit leichten Schnittverletzungen fest. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach erfolgter medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Noch unmittelbar vor Ort konnte ein stark alkoholisierter 38-jähriger russischer Staatsangehöriger aus Oberau als tatverdächtig ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Männer waren im Vorgarten des Anwesens der Adalbert-Stifter-Straße 4 in Streit geraten und bereits dort sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei welcher der 54-Jährige mit einer Axt im Halsbereich leicht verletzt wurde. Der 54-jährige Mann soll weiter in Richtung eines nahegelegenen Feldwegs geflohen sein. Der 38-Jährige sei ihm gefolgt und es sei dann im Bereich des Feldwegs zu einem weiteren Angriff des 38-Jährigen mit einem Messer gekommen. Der Peitinger habe dies jedoch abwehren können.

Die Polizeiinspektion Murnau und der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim haben mit den Ermittlungen begonnen. Zur genauen Klärung des Tathergangs sucht die Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ganz konkret nach einem Zeugen, der den Vorfall beobachtet haben muss und auch mit dem 54-jährigen Verletzten gesprochen hat..

Die sachleitende Staatsanwaltschaft stellte inzwischen Haftantrag gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ bereits im Laufe des gestrigen Tages Haftbefehl gegen ihn. Der mutmaßliche Täter wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittler der Kripo Garmisch-Partenkirchen bitten um sachdienliche Hinweise:

Wer hat den Vorfall in der Adalbert-Stifter-Straße beobachtet beziehungsweise kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

Im Bereich des Feldweges befand sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung eine männliche Person, die den Vorfall beobachtet haben muss und auch noch mit dem 54-jährigen Verletzten gesprochen hat. Der bislang noch unbekannte Mann kommt als wichtiger Zeuge in Betracht und wird deshalb gebeten, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0. kb