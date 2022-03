Informationen zum Kramertunnel

Team Kramertunnel erweitert Besucherplattform auf Projektwebseite

Mit Hilfe des Bewehrungswagens wird der Bewehrungsstahl, der die Betonteile verstärkt und somit zur Erhöhung ihrer Tragfähigkeit beiträgt, von den Arbeitern eingebaut. Der selbstfahrende Bewehrungswagen verfügt über Arbeitsbühnen. © Staatliches Bauamt Weilheim

GAP – Die Projektinternetseite für den Kramertunnel www.kramer-tunnel.de, die seit August 2020 online geschaltet ist, bietet mit der Besucherplattform dem Bürger seit August 2021 einmalige Einblicke ins Berginnere des Kramermassivs und die dortigen Arbeiten am neuen Kramertunnel. Hierzu gibt es Neuigkeiten:

„Unsere Besucherplattform haben wir aktuell durch den zusätzlichen Infopunkt „Einbau Innenschale“ erweitert“, erklärt Raphael Zuber, Abteilungsleiter Bergmännischer Tunnelbau am Staatlichen Bauamt Weilheim. „Konkret zeigen wir neun Arbeitsschritte und technisches Gerät beim Einbau der Innenschale wie u. a. die Regenschirmabdichtung, den Sohlausbau bei Rundumabdichtung, den Bewehrungswagen, die Gewölbebetonage sowie den Schalwagen“, führt Zuber weiter aus.

Aktueller Stand



Derzeit laufen im Kramertunnel die letzten Vortriebsarbeiten mit Ausbruch von Felsmaterial. Während im Haupttunnel der Durchschlag bereits erfolgt ist, fehlen im Erkundungs- und Rettungsstollen noch ca. 100 m bis die volle Länge von ca. 3,7 km hergestellt ist. Ein Großteil der Vortriebsarbeiten sollte damit in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Die Innenschale im Haupttunnel schreitet ebenso sukzessive voran. Es sind derzeit ca. 40% der sogenannten Innenschalenblöcke betoniert. Auch die Herstellung der offenen Bauweise Süd ist bereits abgeschlossen, womit das künftige Tunnelportal bereits gut zu erkennen ist.



„Spektakuläre, neue Bilder mit informativen Kurztexten dokumentieren die einzelnen Arbeitsschritte beim Einbau der Innenschale in der Hauptröhre des künftig längsten Straßentunnels in Bayern“, betont Michael Meister, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Staatlichen Bauamt Weilheim. „Dies rundet für die Bevölkerung den Überblick zum derzeitigen Baufortschritt ab“, ergänzt Meister.

Informationen zum Kramertunnel

Unter www.kramer-tunnel.de ist die Besucherplattform oben rechts ganz einfach zu finden. Mit einem Klick beginnt die spannende Reise ins Berginnere.



Unter „Downloads“ steht auf www.kramer-tunnel.de die Broschüre mit allen wissenswerten Informationen zu diesem Großprojekt zur Verfügung: https://kramer-tunnel.de/wp-content/uploads/2020/05/STB_Brosch%C3%BCre_PDF.pdf kb