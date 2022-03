Mittenwalder Kranzberg-Sessellift in Revision

Das Wetter passt: Die Revision am Kranzberg-Sessellift liegt im Plan. © Wolfgang Kunz

Die technische Wartung der Anlage verlangt viel Spezialwissen. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der nostalgische Einer-Sessellift in Mittenwald am 8. April wieder in Betrieb gehen.

Um ihre Gäste sicher auf den Kranzberg befördern zu können, sind beim Kranzberg-Sessellift regelmäßig im Frühjahr und Spätherbst umfangreiche Revisionsarbeiten angesetzt. Schon 2010 wurden alle Tragmasten mit verzinkten Jochen versehen – dadurch kann das tonnenschwere Tragseil besser von der Rolle abgehoben und die Lager geschmiert werden.

Heuer stand laut Betriebsleiter Peter Storp von den zuständigen Gemeindewerken eine komplette Wartung der technischen Anlage an. „Diese beinhaltet die Überprüfung der Stützen, Seile und bei Bedarf auch den Austausch der Verschleißteile“. Halbjährlich steht dabei eine komplette Sicherheitsüberprüfung an. „Dabei werden alle sicherheitsrelevanten Komponenten geprüft und getestet“, erklärt Storp, „jeweils im Frühjahr ist auch eine Prüfung durch den TÜV Bayern über den Zustand der Bahn, Regeleinhaltungen und Erneuerungen fällig. Dabei werden alle 160 Förderseilrollen überprüft, je nach Zustand und Auffälligkeit ausgetauscht und in unserer hauseigenen Werkstatt instandgesetzt“. Bereits im Frühjahr 2021 wurde das tonnenschwere Tragseil einer genauen Prüfung unterzogen. „Zwischen der sechsten und siebten Stütze haben wir das Seil komplett abgehoben und herunterlassen“, beschreibt der stellvertretende Betriebsleiter Josef Kriner diese schwierige Aktion, „durch eine Spezialfirma wurde dann der aus sechs Knoten bestehende Pleißbereich komplett geöffnet, überprüft und instandgesetzt“.

Heuer stehen für Kriner und Co. noch Zusatzprüfungen an. „Das Seil wird durch den TÜV Bayern magnetinduktiv kontrolliert“, erklärt Kriner, „dazu müssen alle 160 Sessel ausgebaut und innerhalb einer Woche wieder eingebaut werden“. Danach folgt die Belastungsprüfung der kompletten Liftanlage. „Wir haben große Sandsäcke gefüllt und in die Sessel platziert“, sagt Kriner, „das Gewicht soll beim Probebetrieb die Fahrgäste simulieren“. Vor der endgültigen TÜV-Abnahme Ende März überprüfen derzeit die Mitarbeiter Max Kriner und Georg Simon in einem am Tragseil hängenden Montagewagen an jeden Tragmasten das Förderseil und schmieren die Seilrollen ab. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der nostalgische Einer-Sessellift am 8. April wieder in Betrieb gehen.

Wissenswertes zum Kranzberg-Sessellift: Der Kranzberg-Sessellift wurde ab 1949 durch die „Berglift GmbH“ gebaut und durch Übertragung 1950 durch die Gemeindewerke Mittenwald in Betrieb genommen. Nach Auslösung der Berglift GmbH 1984 sind die Gemeindewerke alleine für den Betrieb zuständig. Die Bahn überwindet bei einer Fahrzeit von knapp 15 Minuten auf einer Länge von 1.420 Metern mit 14 Stützen einen Höhenunterschied von 240 Metern. Mit einer Geschwindigkeit von 2,2 Metern in der Sekunde können stündlich 450 Personen befördert werden. Die Nutzerzahlen schwanken jährlich zwischen 84.000 und 97.000 Besuchern. kun