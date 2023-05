Tierschutzverein Garmisch-Partenkirchen auf gutem Kurs

Verdiente Ehrenamtliche wurden von 1. Vorsitzenden Tessy Lödermann geehrt

GAP - Die Herausforderungen der vergangenen Jahre durch mehr Animal-Hordingfälle (Tiersammelsucht), immer wieder illegale Welpentransporte und die Aufnahme vieler Tiere im Garmisch-Partenkirchner Tierheim haben dem Tierschutzverein und den Tierheimmitarbeiterinnen viel Kraft abverlangt.

Gut gefüllt war der Saal des „Alten Wirts“ in Farchant, als Tessy Lödermann die Mitglieder und Freunde des Tierschutzvereins zur ordentlichen Mitgliederversammlung für 2021/2022 begrüßte. Eröffnet wurde die Versammlung vom Bürgermeister von Farchant, Christian Hornsteiner, der in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit aller Landkreisgemeinden bei der Unterbringung der Fundtiere, die gute Lösung mit der Fundtierpauschale und das Engagement des Tierschutzvereins lobte.

In ihrem Rechenschaftsbericht ging Tessy Lödermann auf die Herausforderungen der letzten Jahre durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, mehr Animal-Hordingfälle (Tiersammelsucht) und immer wieder illegale Welpentransporte ein. Dies alles habe dem Tierschutzverein und den Tierheimmitarbeiterinnen viel Kraft abverlangt. Im Tierheim Garmisch-Partenkirchen mussten sehr viele Tiere aufgenommen und betreut werden. 2021 waren dies 170 Hunde (2022: 172), 454 Katzen (2022:437), 107 Kleintiere (2022: 116), 79 Exoten (2022:135), 69 Ziervögel (2022:93), 100 Wildtiere (2022: 42), 137 Wildvögel (2022: 115) und 8 sonstige Tiere (2022: 13) wie Pferde, Ponys, Schafe oder Hühner. Insgesamt betreute der Tierschutzverein mit seinem Tierheim 2021 exakt 1124 Tiere (davon 616 Fundtiere); 2022 waren es 1121 Tiere (davon 484 Fundtiere). Auch wurden kontinuierlich herrenlose Katzen zur Kastration eingefangen, um den Landkreis frei vom Katzenelend zu halten und eine ganze Reihe von schweren Tierschutzfällen gelöst. Tessy Lödermann ging auch auf die sonstigen Aktivitäten des Tierheims, wie Ausstellungen, Flohmärkte und die Besuche von Kindergärten und Schulen ein, denn „Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit.“ Sehr positiv wurde von den zahlreichen Anwesenden aufgenommen, dass nach über 20 Jahren Bauzeit, mit der Einweihung des „Christine Koller-Hauses“, nun der komplette Tierheimneubau abgeschlossen werden konnte „und der Verein und der gesamte Landkreis nun über ein vorbildliches, zukunftsfähiges Heim für Tiere verfügt, das diesen Namen auch verdient,“ so Tessy Lödermann.

Auch der Kassenbericht war erfreulich. Schloss die Bilanz 2021 noch aufgrund von restlichen Baumaßnahmen mit minus 7.600,- Euro ab, befand sich die Bilanz 2022 mit 89.900,- Euro im plus. Besonders bedankte sich die Vorsitzende bei den vielen Menschen, die den Tierschutzverein unterstützen und tragen, auch hob sie besonders die Ehrenamtlichen hervor. Fünf verdiente Ehrenamtliche, Susanne Altersberger, Wolfgang Hagen, Monika Heinzinger, Greta Langner für die „Lothar & Greta Langner Stiftung“ und Lissy Lechner, wurden am Ende des informativen Abends unter dem großen Beifall der Anwesenden für besondere Verdienste um den Tierschutz geehrt. kb