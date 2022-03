Mittenwalder Skirennfahrer bereitet sich auf den WM-Winter 2022/23 vor

Teilen

Ski-Rennfahrer Thomas Dreßen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Mittenwalder Speedspezialist Thomas Dreßen hat die aktuelle Saison längst abgehakt und will sich lieber ganz auf den WM-Winter 2022/23 konzentrieren.

Der Mittenwalder Thomas Dreßen wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. Der DSV-Athlet hatte dies bereits am Rande des Slalom-Wochenendes in Garmisch-Partenkirchen mitgeteilt. Auch wenn es temporär und rein fahrerisch passen würde, will sich der 28-Jährige in Geduld üben und erst im WM-Winter 2022/23 angreifen. Nach der letztjährigen alpinen Ski-Weltmeisterschaft ließ sich der Deutsche am rechten Knie operieren. Dabei wurden freie Stücke des Knorpels entfernt und der Knorpel geglättet. Seitdem bestritt er kein Rennen mehr.

Dreßens Stern ging in der Saison 2017/2018 auf, als er mit Siegen auf der legendären Streif in Kitzbühel und im norwegischen Kvitfjell wie aus dem Nichts in die Weltspitze fuhr und im Abfahrts-Weltcup Dritter wurde. Es folgten drei weitere Weltcupsiege - im November 2019 in Lake Louise, im Februar 2020 beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen sowie zwölf Tage später in Saalbach-Hinterglemm. Dazu kommen fünf dritte Plätze - zwei in der Abfahrt, drei im Super-G. Positiv ist der Umstand, dass das Knie bei den Probefahrten gut reagiert hat. Der Deutsche spult Abfahrts- und Super-G-Trainings ab und freut sich, bald wieder im Weltcuprenngeschehen mit von der Partie zu sein. Im Februar hatte er mit seinen Teamkollegen trainiert. Dabei habe auch sein rechtes Knie, in dem in einem komplizierten Verfahren der Knorpel wiederhergestellt wurde, „super“ mitgespielt. Danach sei sein Ziel zwar gewesen, bei den Rennen in Kvitfjell an den Start zu gehen. „Aber wir wollen lieber geduldig bleiben“, lautete dann sein Fazit. tf