Tierschutzpräsident besucht Garmischer Tierheim

Auf dem Bild von links: Gitta Wünsch, Pony Mecki, Dr. Ellen Baum, Ilona Wojahn, Pony Max, Thomas Schröder, Pony Moritz, Dr. Katharina Pasche und Tessy Lödermann. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP – Drei Tage ist der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, zusammen mit der Präsidentin des Landesverbandes Bayern, Ilona Wojahn, auf Tierheimtour in Bayern. Auch das Tierheim in Garmisch-Partenkirchen stand auf dem Besuchsprogramm. Tessy Lödermann und Gitta Wünsch freuten sich sehr über den Besuch. Nach einem Rundgang durch die Einrichtung in der Schmalenau, an der auch die Leiterin des örtlichen Veterinäramtes, Dr. Ellen Baum und die Tierheimberaterin des Deutschen Tierschutzbundes, Dr. Katharina Pasche, teilnahmen, zeigte sich Präsident Schröder begeistert. „Ich bin tief beeindruckt von dem, was hier die Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen für die Tiere leisten. Das Tierheim ist zu Recht ein vorbildliches Tierheim.“, so Schröder.

In dem anschließenden Gespräch ging es um die Herausforderungen des praktischen Tierschutzes, die die Tierheime als Folgen von Corona, dem Krieg in der Ukraine, den hohen Energiepreisen und der Erhöhung des Mindestlohns zu meistern haben. Zudem erhöhen sich durch die Anpassung der Gebührenrechnung der Tierärzte die Tierarztrechnungen. „Es ist zu befürchten, dass unsere Tierheime durch immer höhere Ausgaben in eine weitere Schieflage geraten könnten,“ so der Tierschutzpräsident. Die Präsidentin des Deutschen Tierschutzbundes, Landesverband Bayern, Ilona Wojahn, bedankte sich beim örtlichen Tierschutzverein und betonte: „Das Tierheim in Garmisch-Partenkirchen ist immer ein verlässlicher Partner des Landesverbandes. Vor allem auch, wenn es darum geht, Tiere aus illegalen Transporten in der Quarantäne aufzunehmen oder bei der Lösung und Unterbringung von Tieren aus großen Tierschutzfällen zu helfen.“ Auf dem Bild von links: Gitta Wünsch, Pony Mecki, Dr. Ellen Baum, Ilona Wojahn, Pony Max, Thomas Schröder, Pony Moritz, Dr. Katharina Pasche und Tessy Lödermann. kb