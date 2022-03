Tödliche Bergtour im Ammertal: 41-Jähriger rutschte am Sonnenberggrat aus

Die alarmierte Rettungsmannschaft konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Unterammergau - Am Montagvormittag verunglückte ein 41-Jähriger am Sonnenberggrat tödlich. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs übernahm ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen vor Ort.

Am Montag, 21. März, gegen 10:45 Uhr, endete für einen 41-jährigen Bruckmühler Bergwanderer die Bergtour am Sonnenberggrat leider sehr tragisch. Der Mann war mit seiner Begleiterin vom Pürschling aus kommend auf dem Grat unterwegs, als er unweit des 1.622m hohen Sonnenberges auf einer schattigen und harschigen Schneefläche ins Rutschen geriet. Er konnte das Abgleiten nicht mehr stoppen und stürzte in der Folge rund 200 Höhenmeter über steiles, teils felsdurchsetztes Gelände ab, bevor er in einem weiter sehr steilen Grabengelände zum Liegen kam.

Seiner entsetzten Begleiterin gelang der schwierige Abstieg zu dem Bewusstlosen, nachdem sie zuvor noch einen Notruf absetzen konnte. Als die alarmierte Rettungsmannschaft der Bergwacht Unterammergau mit dem Notarzt des Hubschraubers Christoph Murnau an der Unfallstelle eintrafen, konnte jedoch nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden.

Die Begleiterin wurde von den Einsatzkräften geborgen und im Anschluss vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht weiter betreut. Zur Bergung des Verstorbenen und Klärung des Unfallherganges kamen im Weiteren Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe (AEG), sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Derzeit wird von einem alleinbeteiligten Unfallgeschehen ausgegangen. kb