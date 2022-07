Tödlicher Bergunfall im Bereich der Partenkirchner Dreitorspitze

Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen war am Unglücksort. © Bergwacht GAP

Beim Absturz an der Dreitorspitze im Wettersteingebirge ist am Montagnachmittag, 11. Juli, ein Mensch ums Leben gekommen. Der Bergsteiger befand sich zusammen mit einer vierköpfigen Gruppe auf dem Verbindungsgrat zwischen Dreitorspitze und Meilerhütte, als das Unglück geschah.

Der Verunglückte war am Montag, 11. Juli, mit einer vierköpfigen Gruppe unterwegs. Die Gruppe befand sich nach einer Klettertour im Abstieg von der Dreitorspitze. Im Bereich der Signalkuppe kam der 70-Jährige aus dem Raum Würzburg zu Sturz. Dabei riss er den etwas unter ihm absteigenden Kletterpartner mit. Dieser konnte sich jedoch leicht verletzt auf einem Felsband fangen. Der Verunglückte selbst befand sich daraufhin weder in Sicht- noch Rufweite der Gruppe.

Die alarmierte Bergwacht Garmisch-Partenkirchen rief den Rettungshubschrauber Christoph 17 zur Unterstützung herbei. Zur Zeit der Alarmierung befand sich die Einsatzstelle komplett in den Wolken. Daher wurde ein erstes Team bestehend aus Bergretter und einem Bergwachtarzt auf der Dreitorspitze abgesetzt. Weitere Teams wurden unterhalb der Wolken, in der Nähe der Frauenalpe, abgesetzt. Eine Absuche im Sichtbereich der Signalkuppe und dem Wandfuß verlief zunächst negativ. Daraufhin sammelte sich die Mannschaft an der Meilerhütte, um sich mittels Dynema in die Wand abzuseilen. Ein kurzzeitiges Wolkenfenster konnte durch den Polizeihubschrauber Edelweiß 8 mit einem Polizeibergführer genutzt werden. Sie fanden den Verunglückten schließlich in einer Rinne in der Nordwand der Signalkuppe. Leider konnte nur noch der Tod des Bergwanderers festgestellt werden.

Dieses Wetterfenster wurde auch durch den Hubschrauber Christoph 17 genutzt, die leicht verletzte Person von der Meilerhütte zum Krankenhaus zu fliegen. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und des hohen Risikos wegen des steilen und brüchigen Geländes, entschied sich die Polizei in Einvernehmen mit der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen, für eine Bergung am Dienstagvormittag. Die Ermittlungen zu diesem tragischen Unfall laufen noch. Bei dem tödlich Verunglückten handelt es sich um einen 70-jährigen Mann aus dem Landkreis Würzburg. kb