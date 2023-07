Tödliche Kollision mit Reisebus zwischen Ehrwald und Garmisch am Montagnachmittag

Am Montagnachmittag, 24. Juli 2023, verlor ein 19-jähriger Autofahrer bei einem folgenschweren Unfall auf der B187 bei Lermoos sein Leben. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Am 24.07.2023, gegen 16:20 Uhr, hatte sich im Gemeindegebiet von Lermoos auf der B187 zwischen Ehrwald und Garmisch ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen war mit seinem Auto von Ehrwald kommend in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Dabei kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache, auf Höhe Straßenkilometer 9,53 mit einem ihm entgegenkommenden Reisebus aus Sachsen, der von einem 55-jährigen deutschen Staatsbürger gelenkt wurde. Das Auto wurde nach dem Zusammenstoß über die Fahrbahn bzw. Böschung geschleudert und kam erst in der Loisach zum Stillstand. Der 19-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Wasser geborgen. Die Reanimationsbemühungen, die durch ein Notarztteam fortgesetzt wurden, blieben erfolglos. Der Lenker des Reisebusses wurde schwer verletzt und von der Rettung ins Klinikum nach Murnau gebracht. Die 61-jährige deutsche Reiseleiterin, ebenfalls aus Sachsen, wurde unbestimmten Grades verletzt und kam ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Alle weiteren 40 Businsassen wurden von den bayerischen Rettungskräften nach Garmisch-Partenkirchen gebracht und hier ärztlich untersucht. Bei 10 Personen wurden leichte Verletzungen festgestellt. Im Anschluss konnten alle Fahrgäste mit einem Ersatzbus zum ursprünglich vorgesehenen Reiseziel in Tarrenz, Bezirk Imst, gefahren werden. Bei dem Unfall waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Lermoos, der österreichischen und bayerischen Rettung, der Wasserwacht Garmisch-Partenkirchen, deutsche und österreichische Polizeieinheiten sowie zwei Notarzthubschrauber im Einsatz. Die Bergung des Pkw war schwierig, weshalb die B187 am Montag noch für ca. 4 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt war. kb