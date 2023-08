Toter Winkel: Seit Jahrzehnten setzt sich Ulrich Willburger für mehr Verkehrssicherheit ein

Von: Antonia Reindl

Teilen

Ulrich Willburger und sein Verkehrsspiegel „Trixi“. © Antonia Reindl

Seehausen – Er schlägt einen Ordner auf. Darin Fotografien, Skizzen und Pläne, die einen dunklen Bereich beleuchten. Der tote Winkel beschäftigt Ulrich Willburger, ehemaliger Bürgermeister von Seehausen, schon seit Jahrzehnten. Seit einem Einschnitt in das Leben seiner Familie, nach dem Unfall seiner Tochter Beatrix vor fast 30 Jahren.

Mit einer simplen Lösung versucht der Seehausener seither, mehr Sicherheit auf die Straßen zu bringen. Mit einem konvexen Spiegel, der Einblick in den toten Winkel gewährt. Eine Garantie für Unfallfreiheit gibt dieser nicht, doch eröffnet der Spiegel Chancen: Eine Chance für den Radelnden, gesehen zu werden, eine Chance für den Fahrenden, mehr zu sehen.



Der allererste Spiegel, quasi der Prototyp, hängt noch immer in der Einfahrt von Willburgers Haus. Vor fast 30 Jahren hat der heute 74-Jährige das kreisrunde Teil dort angebracht. Damals erprobte er auch an anderen Stellen, etwa an Masten von Stoppschildern, das Potenzial von Reflexionsflächen. Der Impuls war ein tragischer. 1994 wurde eines seiner vier Kinder, seine Tochter Beatrix, auf dem Heimweg von der Schule in Murnau überrollt. Mit ihrem Rad hatte das Mädchen neben einem Betonmischer gehalten, im toten Winkel. Beim Abbiegen erfasste das Fahrzeug die geradeausfahrende 13-Jährige. Sie überlebte schwerstverletzt. Seine Tochter habe die damals gängige Theorie befolgt, weit nach vorne zu fahren. Aber da „fährt man eigentlich in die Hölle“, sagt Willburger. Ein „Toter-Winkel-Unfall“, da könne man nichts tun, sei ihm nach dem Unfall mitgeteilt worden. Doch das konnte Willburger „nicht so stehen lassen“. Der Seehausener ist ein Mensch, der Lösungen finden möchte. Das treibt ihn an und um – unentwegt.



Kurze Zeit nach dem tragischen Unglück war Willburger, Inhaber einer Firma für elektronische Bauteile, in seinem Zuhause umgeben von zahlreichen Spiegeln. Denn bereits wenige Tage nach dem Unfall begab er sich auf die Suche nach einer Lösung. Seine Wahl fiel auf einen Spiegel mit einer gewölbten Oberfläche. Den Spiegel benannte er nach seiner Tochter: „Trixi“. Mit diesem sei er zu Polizeiinspektionen und Behörden gegangen. Nicht überall erfuhr er Zuspruch. Die Lösung sei so einfach, dass diese manchen suspekt erscheine, meint der 74-Jährige. Leute hätten gelacht. Doch die Idee fand auch Anklang. Im benachbarten Murnau etwa. An der Reschkreuzung hängen noch heute zwei Exemplare.



Im Landkreis ist die Menge an Spiegeln insgesamt recht überschaubar. Anders sieht es in der Schweiz aus. Rund 3 000 Exemplare finden sich dort. In Deutschland sind es etwa 1 500, wovon zwei Drittel in München installiert sind. Es kostete aber einige Worte und viel Spucke, um die Spiegel an Masten der Landeshauptstadt zu bringen. Gemeinsam mit seinem Stammtisch übernahm Willburger die Installation von rund 800 Exemplaren. An einer Kreuzung habe damals ein Bus angehalten. Leuchtende Warnblinker. Der Busfahrer sei ausgestiegen – und habe sie in ihrem Tun bestärkt. Auch von Fernfahrerstammtischen erfährt Willburger Unterstützung, von den Menschen, die täglich mit dem toten Winkel konfrontiert werden und ständig mit einer gefährlichen Ungewissheit unterwegs sind.



Wie viele Vorträge er in den vergangenen Jahren gehalten hat, kann der 74-Jährige aus dem Stegreif nicht beantworten. Der Umfang an Präsentationen? „Meterlang.“ Auch ließ Willburger Entscheidungsträger einmal spontan in einem Müllwagen probesitzen, um zu zeigen, wie viel ein toter Winkel schluckt.



Schon in jungen Jahren tüftelte Willburger. Er ging Dingen auf den Grund, wusste sich für Physik zu begeistern. Ein Theoretiker und ein Praktiker. Als Kind habe er sich ein Fahrrad mit „Drei-Gang-Torpedo-Schaltung mit Freilauf“ gekauft. Zuhause habe er das Radl zerlegt und die Einzelteile fein säuberlich nebeneinandergelegt. Zum Entsetzen seines Vaters, der an das mühsam zusammengesparte Taschengeld erinnert habe. Doch der Zusammenbau gelang.



Auf den Trixi-Spiegel geblickt, meint der 74-Jährige, dass „die kleinen Hilfen“ und „die einfachen Sachen“ am effizientesten seien. Eine Philosophie, an die er generell glaubt. Auch in seinem Engagement für die Bürgerstiftung „Mehrwert“, deren Gründungsmitglied er ist. Der Spiegel ist durchaus eine einfache Sache, etwas Simples, Kostengünstiges und Alltägliches, das aber Blicke anzuziehen weiß. „Jeder“, sagt Willburger, „benutzt jeden Tag einen Spiegel.“ Der „Trixi“-Spiegel möchte dabei nicht allein den Hineinschauenden reflektieren, sondern auch das, was dessen Blickfeld verborgen ist, aber nicht verborgen sein sollte.