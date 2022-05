Trachtenverein „D‘Illingstoana Ohlstadt“ ehrt Mitglieder

(v.l.): 1.Vorstand Franz Bader (25 Jahre), Karl Geiger (25 Jahre und Ehrenteller), Johann Schwinghammer (40 Jahre), Franz Geiger (Ehrenteller), Josef Utzschneider (Ehrenteller), 2. Vorstand Georg Schöttl, Paul Bader (Ehrenurkunde), Stefan Zach (40 Jahre), Manfred Poschenrieder (Ehrenmitglied und Maibaumstifter).Foto: Dominik Bartl © Dominik Bartl

Ohlstadt – Für den 1.Vorsitzenden Franz Bader, als auch für die Mitglieder des Trachtenvereins „D´Illingstoana Ohlstadt“ war der 1. Mai ein besonderer Tag, denn endlich konnte der Maibaum aufgestellt werden. Damals beschädigte ein Orkan die Halteschiene des Maibaums, der dann aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. Dann kam Corona – das Bobdorf musste jahrelang auf seinen Maibaum verzichten.

Traditionell wurden am Abend des 1. Mai verdiente Mitglieder des Trachtenvereins geehrt. Zuerst zogen die Vereinsmitglieder samt Musik und Trommlerzug durch das Dorf hinauf zum Dorfplatz, wo der neue Maibaum bereits seinen Platz gefunden hatte. Rund um die Feierlichkeit versammelten sich unzählige Zuschauer, um den Ehrungen zu folgen und den Burschen und Madln beim Platteln um den Maibaum zuzuschauen. Der 1. Vorsitzende Franz Bader hielt eine kurze Ansprache und dankte seinen Mitgliedern. Manfred Poschenrieder stiftete das neue Prachtstück an Maibaum, er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Bader hatte aber noch mehr Auszeichnungen im Gepäck. „Alle können wieder zusammenkommen und auch der Maibaum steht. Und jetzt dürfen wir noch unsere Mitglieder ehren, da geht einem doch das Herz auf“, so der Vorsitzende Franz Bader.

Auszeichnung 25 Jahre: Franz Bader und Karl Geiger

Auszeichnung 40 Jahre: Johann Schwinghammer und Stefan Zach.

Eine besondere Ehre kam Paul Bader zugute. Unter seinem Kommando wurden von 1997 bis 2022 insgesamt 9 Maibäume in Ohlstadt aufgestellt. Hierfür hat Bader eine handgefertigte Ehrenurkunde überreicht bekommen. Dem ehemaligen Vorsitzenden Karl Geiger, der sich über 13 Jahre in der Vorstandschaft eingebracht hat, wurde als Dank und Anerkennung ein Ehrenteller überreicht. Auch Franz Geiger wurde ein Ehrenteller überreicht, er engagiert sich seit 15 Jahren als Kassier der Trachtler. Josef Utzschneider bringt sich seit 20 Jahren als Jugendleiter ein, die Vorstandschaft dankte auch hier mit einem Ehrenteller. Nach den Ehrungen stellten sich alle zum Festzug auf. Mit Blasmusik und Trommlerzug ging es durch den Ort zum Gasthaus Post. Hier gab es im Saal weitere Tänze der Trachtler. db