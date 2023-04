Osterkonzert der Musikkapelle Wallgau

Teilen

Beim Osterkonzert gab es Ehrungen durch den Musikbund von Ober- und Niederbayern. © Regina Berwein

Das traditionelle Osterkonzert der Musikkapelle Wallgau gehört genauso zum Ostersonntag wie der Kirchgang, die Speisenweihe oder das Osterlamm. Mit traditioneller Blasmusik und modernen Stücken zeigte die 35 mannstarke Kapelle unter Dirigent Leonhard Breith wieder einmal, dass Blasmusik nicht nur konservativ interpretiert werden kann.

Über 7,5 Millionen mal wurde das Stück „Hey Jude“ seit den 70er Jahren verkauft. Dass sich das Stück auch klangvoll auf der Ventilposaune anhört, stellte Hubert Holzer mit seinem Solostück unter Beweis. Christoph Sperer führte wieder charmant und humorvoll durch das abwechslungsreiche Programm. Eigens für das diesjährige 75. Jubiläum der Musikkapelle Wallgau, welches vom 7. bis 11. Juni mit dem am Festsonntag gefeierten Bezirksmusikfest stattfindet, komponierte Dirigent Leonhard Breith einen Marsch. Die Premiere des „Excelso“ war mehr als geglückt und wurde lautstark beklatscht.



Das Osterkonzert war auch der passende Rahmen für Ehrungen durch den Musikbund von Ober- und Niederbayern. „Nach Corona sind die Männer der Musikkapelle Wallgau wieder voll im Saft wie man hört!“, meinte Josef Felix, Bezirksleiter des Bezirkmusikverbandes Werdenfels, der aus Bad Bayersoien nach Wallgau kam. Für 40 Jahre und die Ehrennadel in Gold wurden Martin Berg, Stefan Holler und Alfred Sperer ausgezeichnet. Zu Berg und Holler meinte Josef Felix „Herzlichen Glückwunsch! Dann packen wir die nächsten 40 Jahre an, oder?“ Alfred Sperer wurde mit dem 2022 stattfindenden Jahresabschlusskonzert aus seiner aktiven Musikerkarriere verabschiedet. „Ein bisserl wehmütig?“ fragt Felix den Ruhestandler. Alfred Sperer lächelt unverbindlich und zuckt die Schultern. Ein lachendes und ein weinendes Auge werden es schon gewesen sein. Auch an Nachwuchs mangelt es der Kapelle nicht. So unterstützten das erste Mal Korbinian Niklas auf dem Flügelhorn und Luis Berwein am Schlagzeug die Wallgauer Musik. Auch Ehrendirigent Max Bach war extra für das traditionelle Osterkonzert aus Tauting nach Wallgau gekommen. Umso mehr freute es die Musikkapelle Wallgau mit dem von Bach komponierten Stück „Erinnerungen an Wallgau“ das Konzert zu beschließen. reb