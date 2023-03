Trainingszentrum für Polizei-Einsatzkräfte in Murnau

Von: Günter Bitala

Teilen

Neubau eines Polizei-Trainingszentrums: Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium, Sandro Kirchner (2.v.re) informierte sich über den Baufortschrritt des neuen Polizeitrainingszentrums in Murnau. Auf Stippvisite im Kemmelpark waren dabei: Bürgermeister Rolf Beuting (li), Vizelandrat Dr. Michael Rapp (3.v.re) & Joachim Loy (Leiter der Polizeiinspektion Murnau,re). © Günter Bitala

Murnau – Der Neubau eines Polizei-Trainingszentrums im Murnauer Kemmelpark hinkt dem Zeitplan hinterher. Eigentlich hätte die Übungsanlage im kommenden Frühsommer in Betrieb gehen sollen, jetzt dauert es ein paar Monate länger, sagt der Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium Sandro Kirchner (CSU) anläßlich eines gemeinsamen Baustellenbesuchs mit Polizeipräsident Manfred Hauser (Oberbayern Süd).

Auf einem Grundstück, in direkter Nachbarschaft zur Polizeiinspektion an der Barbarastrasse entsteht auf drei Stockwerken eine hochmoderne Trainingsanlage für die 560 Polizisten*innen der 17 Dienststellen der Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen. Jede Einsatzkraft wird viermal pro Jahr je einen Übungstag in Murnau verbringen; sie werden dabei von sieben erfahrenen Trainern angeleitet. Herzstück ist eine unterirdische Schießanlage zum Training mit scharfen Waffen, sowie ein Multifunktionssaal zum Üben der verschiedensten Einsatzszenarien. Daneben gibt es Schulungsräume und eine Halle zum Nahkampftraining. Innenstaatssekretär, Sandro Kirchner: „Das neue Trainingszentrum wird unseren Polizistinnen und Polizisten aus dem südlichen Oberbayern praxisnahe Bedingungen bieten, sich auf ihre oft schwierigen Aufgaben vorzubereiten.“

Im Außenbereich werden große Bäume gepflanzt, und der Parkplatz bekommt E-Ladesäulen, die mit Strom von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach gespeist werden. Beheizt wird das Trainingszentrum über das Fernwärmenetz der Marktgemeinde Murnau.

Was Sandro Kirchner besonders freut: Die angepeilten Gesamtkosten von 14 Mio. Euro können nahezu eingehalten werden. gb