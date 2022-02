Das Paar, dass sich am 22.02.2022 traute

Von: Ilka Trautmann

Im Hotel Alpenhof in Murnau hatte man ein Verwöhnprogramm für das Brautpaar vorbereitet. © Radio Oberland

Altenau / Peiting – Das besondere Datum 22.02.2022 soll dem frischgebackenen Ehepaar Gianna Lena und Marc-Emmanuel aus Altenau Glück bringen. Das hatten sie schon bei der Bewerbung zur „Blitzhochzeit“ – einer Aktion von Radio Oberland gemeinsam mit dem Standesamt Peiting und weiteren Partnern.

Viele Paare hatten sich beworben, denn nicht nur das besondere Datum war verheißungsvoll. Eheringe, Make-up und Frisur für die Braut, das Brautshooting, Musik von der Band „HoamatBeat“, ein Oldtimer, der dem Paar den ganzen Tag zur Verfügung stand und die Hochzeitssuite samt Frühstück und Wellness – all das gehörte zum Rund-um-Paket.

Mediaberaterin Romina Reinhard von Radio Oberland, die das Brautpaar am Dienstag den ganzen Tag über begleitete, schwärmte ebenso wie das Hochzeitspaar aus Altenau über den gelungenen, perfekten Tag. „Es hat wirklich alles gepasst, es war wunderbar“, ist Romina Reinhard zufrieden. Da die Trauung erst 22 Uhr im Standesamt Peiting – höchstpersönlich von Bürgermeister Peter Ostenrieder – vollzogen wurde, galt es, einen ganzen Tag mit Programm zu füllen. Vom exklusiven Sender-Interview, dem Abholen der Ringe, dem Make-up und Hair Styling, bis zum Verwöhnprogramm im Alpenhof Murnau blieb kein Wunsch offen. Alles klappte bestens, von Station zu Station wurde das glückliche Paar mit einem 280 SE Cabrio standesgemäß chauffiert. Die Band „HoamatBeat“ sorgte für den richtigen Ton im Standesamt. Gefeiert wurde nach einem unvergessenen, anstrengenden Tag noch in einer Bar in Peiting, bevor es dann zurück zum Alpenhof Murnau ging.