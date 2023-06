Tierisch heiße Temperaturen: Jetzt suchen alle Abkühlung

Teilen

Lenny und Sandy freuen sich über das kühle Nass im Hundeauslauf des Tierheims Garmisch. © Tierheim Garmisch

Nicht nur Tierhalter sollten auf ihre Hunde, Katzen und Kleintiere achten, auch Wildtieren wie Igel oder Vögeln kann man mit wenig Aufwand helfen. Derzeit gibt es immer wieder Meldungen an das Garmischer Tierheim von Hunden in Autos.

Vorsitzende des Tierschutzvereins Tessy Lödermann äußert sich hierzu: „Bei sommerlichen Temperaturen kann das Auto schnell zur tödlichen Falle für einen Hund werden, da es sich in kurzer Zeit im Innenbereich auf 50 Grad aufheizen kann. Sauerstoffmangel, Kreislaufprobleme bis hin zum Kreislaufversagen führen im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres. Also bitte niemals einen Hund im Sommer im Auto lassen!“ Auch sollte das Gassigehen in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegt werden und Hunde und Katzen immer Zugang zu frischem Wasser und Schatten haben. Denn im Gegensatz zum Menschen können Hunde und Katzen sich nicht durch Schwitzen über die Haut Kühlung verschaffen. Auch Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen, die in Freigehegen leben, müssen die Möglichkeit haben, sich in den Schatten zurückziehen zu können und stets frisches Wasser haben. Dabei müssen die Halter bedenken, dass die Sonne wandert. Unter den Wildtieren leiden Igel, Eichhörnchen, Vögel und Insekten am meisten unter der aktuellen Trockenheit, weil viele Pfützen und Rinnsale nach den spärlichen Regenfällen sofort wieder austrocknen.

Tierfreunde können Vögeln mit einer Vogeltränke helfen, die erhöht mit einem guten Rundumblick und nicht an einem Gebüsch steht, damit die Vögel vor Katzen geschützt sind und trinken und baden können. Es eignet sich gut ein Blumentopfuntersetzer aus dem Baumarkt. Für Eichhörnchen und Igel eignet sich ebenfalls eine flache Schale, auf dem Boden aufgestellt und nicht in der Nähe von Sträuchern und Büschen, damit sich keine potentiellen Feinde anschleichen können. Wenn man in dieser Wasserschale auch noch kleinere Steine verteilt, auf denen sie landen können, kann diese auch von Insekten und Bienen genutzt werden. Wichtig ist, dass das Wasser aller Tränken täglich gewechselt und die Schale immer sauber gehalten wird, damit keine Krankheitserreger entstehen. „Wenn viele Tierfreunde mit einfachen Mitteln und wenigen Minuten Arbeit am Tag für viele kleine Wasserstellen sorgen, dann ist das eine große Hilfe für viele Tiere, die Hitze und Trockenheit zu überleben“, so Tessy Lödermann. kb