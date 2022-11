TUM zu Besuch: Betriebsausflug in die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen

Etwa 30 Vertreterinnen und Vertreter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der TUM, kamen zu Besuch in „ihr“ akademisches Lehrkrankenhaus. © Barbara Falkenberg

GAP – Im Rahmen eines Betriebsausflugs verbrachte das „Aufgebot“ der TUM mit den Kolleginnen und Kollegen aus der kbo-Lech-Mangfall-Klinik im Zugspitzort informative und gesellige gemeinsame Stunden.

Für Prof. Dr. Josef Priller, neuer Lehrstuhlinhaber an der TUM für Psychiatrie und Psychotherapie, war es der erste Besuch in „seinem“ südlichsten Lehrkrankenhaus. „Ich bin in jeder Hinsicht beeindruckt von der kbo-Lech-Mangfall-Klinik“ meinte der gebürtige Berliner und lobte nicht nur die fachliche Expertise der Mitarbeitenden sowie die umfangreichen Behandlungsangebote, sondern zeigte sich vor allem auch fasziniert von der herrlichen Umgebung inmitten von Berg- und Flusslandschaften, in der die Fachklinik für Psychiatrie, Neuropsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik idyllisch eingebettet liegt.

Nach seiner kurzen Begrüßung der Gäste sprach Privatdozent und Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken Garmisch-Partenkirchen, Peißenberg und Murnau, Dr. Florian Seemüller, in einem Vortrag über die gemeindenahe, vernetzte Versorgung psychisch erkrankter Patienten im Landkreis.



Danach ließ es sich der stellvertretende Ärztliche Direktor der kbo-Lech-Mangfall Kliniken gGmbH nicht nehmen, die Gruppe durch „seine“ Klinik mit ihren inzwischen 100 Betten sowie 20 tagesklinischen Plätzen und einer Institutsambulanz zu führen. Die kürzlich sanierten Stationen mit ihrem hellen und freundlichen Ambiente beeindruckten die Gäste ebenso wie der üppig blühende Patientengarten mit den Sonnenliegen und dem plätschernden Brunnen. So zeigte sich die frisch renovierte kbo-Lech-Mangfall-Klinik von ihrer besten Seite. „Viele äußerten bewundernde und anerkennende Kommentare, lobten die moderne und ansprechende Ausstattung und das vielfältige therapeutische Angebot“, berichtet der Chefarzt nicht ganz ohne Stolz.



Den krönenden Abschluss bildete die anschließende gemeinsame Wanderung der Gäste und Gastgeber von der Klinik aus zur nahe gelegenen Partnachklamm. Danach ließ man sich dann noch in der gleichnamigen Alm leckeren Kaiserschmarrn schmecken.



Hier wie den ganzen Tag über nutzten alle die gute Gelegenheit, sich intensiv und abseits der alltäglichen Aufgaben auszutauschen und neue, gemeinsame wissenschaftliche und klinische Projekte anzudenken und zu planen.



So war der Besuch der TUM für alle eine rundum gelungene Veranstaltung, die allseits großen Anklang fand. Wiederholung nicht ausgeschlossen… bf