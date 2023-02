Tunnel Oberau und Farchant waren nach Falschfahrermeldung kurzzeitig gesperrt

Von Geisterfahrern geht eine große Gefahr aus. Am Dienstagmorgen war dies im Tunnelbereich auf der B2 der Fall. © Tobias Hase/dpa/dpa-tmn

Am Dienstagmorgen, 6. Februar, gegen 8.50 Uhr, wurden Autofahrer im Landkreis Garmisch-Partenkirchen durch Radiodurchsagen auf einen Falschfahrer aufmerksam gemacht. Da zunächst unklar war, ober sich der Geisterfahrer im Tunnel Farchant oder Tunnel Oberau befand, wurden kurzfristig beide Tunnel gesperrt.

Über Notruf war am Dienstagmorgen mitgeteilt worden, dass sich ein Falschfahrer auf der B2 zwischen Oberau und Farchant befindet. Das Fahrzeug soll auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Garmisch gefahren sein. Da unklar war, ob sich das Fahrzeug im Tunnel Oberau oder Tunnel Farchant befindet, wurden kurzerhand beide Tunnel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Zwischenzeitlich hatte das Fahrzeug aber bereits wieder gewendet. Durch einen Zeugen wurde das Kennzeichen abgelesen und der Polizei mitgeteilt. Die 79-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Weilheim wurde im Nachgang ermittelt. Zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer ist es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gekommen. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Tunnelsperrungen konnten um 9 Uhr wieder aufgehoben werden. Größere Behinderungen sind ausgeblieben. Zeugen des Vorfalls oder mögliche Gefährdete werden gebeten, sich bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen unter Tel. 08821-9170 zu melden. kb