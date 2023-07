Über 1.100 Proben bestätigen ungetrübten Badespaß: Die Wasserqualität an Bayerns Badeseen ist hervorragend!

Teilen

Der Badespaß gehört zum bayerischen Sommer dazu. Hier abgebildet: Der Eibsee bei Grainau. © RudiErnst

Bayerns Badeseen haben auch in diesem Jahr eine hervorragende Wasserqualität. Auf dieses Ergebnis von aktuellen Wasserproben haben Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Donnerstag bei einem Pressetermin in Oberschleißheim bei München hingewiesen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hatte seit Ende April 1.119 Wasserproben mikrobiologisch untersucht.

Ministerpräsident Dr. Söder betonte: „Baden gehört einfach zum bayerischen Sommer. Die Wasserqualität in unseren Badeseen ist exzellent. Regelmäßige Kontrollen und aktuelle Online-Infos sorgen für unbeschwerten Badespaß.“ Gesundheitsminister Holetschek erläuterte: „Derzeit sind mehr als 97 Prozent der bayerischen Badegewässer hinsichtlich ihrer hygienischen Qualität als ‚ausgezeichnet‘ oder ‚gut‘ eingestuft. Die LGL-Untersuchungen der laufenden Saison belegen die größtenteils erstklassige Wasserqualität. Bisher wurde nur in einzelnen Proben eine erhöhte Konzentration von Darmbakterien nachgewiesen. Sofortige Kontrollproben haben aber in allen Fällen anschließend wieder eine gute hygienische Wasserqualität bestätigt.“

Die Gesundheitsämter entnehmen insgesamt sechs Mal kurz vor und während der Badesaison von Ende April bis 15. September Wasserproben aus den Badeseen. Das LGL überprüft die eingesandten Wasserproben auf die Darmbakterien „Escherichia coli“ und „Intestinale Enterokokken“. Besteht an bestimmten, dafür anfälligen Seen der Verdacht, dass Cyanobakterien (Blaualgen) in höherer Konzentration vorkommen, werden zusätzlich Wasserproben auf Cyanobakterien untersucht. Durch den Klimawandel werden womöglich künftig an mehr Gewässern als heute Probleme mit Cyanobakterien auftreten. Umso wichtiger ist die Überwachung der Gewässer durch die Gesundheitsämter und das LGL. Für vereinzelt schlechtere Messergebnisse kann es verschiedene Ursachen geben. Typische Auslöser dafür können Verunreinigungen durch Starkregen oder durch Wasservögel sein. Werden zu hohe Werte festgestellt, ergreift das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen. Wenn es unvermeidlich ist, können auch Badeverbote ausgesprochen werden.

„Jeder von uns kann dazu beitragen, die Wasserqualität unserer Badeseen zu erhalten und die Gewässer zu schützen: indem wir zum Beispiel unseren Müll ordnungsgemäß entsorgen und an Badegewässern keine Wasservögel füttern. Das ist wichtig, damit wir nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den kommenden Jahren unsere Gewässer uneingeschränkt genießen können.“

Die aktuelle Online-Badegewässerkarte des (LGL) weist alle 373 EU-Badestellen an 291 Seen in Bayern aus. Weitere Informationen gibt es unter www.stmgp.bayern.de/vorsorge/umwelteinwirkungen/badeseen. kb