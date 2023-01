Überwachungsvideo klärt auf: Pick Up für beschädigte Hauswand der Metzgerei Sedlmayr verantwortlich

Teilen

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich augenscheinlich um einen schwarzen oder grauen Pick Up, vermutlich der Marke VW oder Nissan. Wer also ein solches Fahrzeug mit einer entsprechenden Beschädigung, vor allem im linken Heckbereich beobachtet, wird gebeten, sich telefonisch an die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen zu wenden. (Symbolbild) © (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

GAP – Einen, durch einen Verkehrsunfall verursachten, Sachschaden musste am Sonntagmorgen das Personal der Metzgerei Sedlmayr an dortiger Hauswand, sowie den Schaufensterrollos feststellen. Bei der Durchsicht der Überwachungsvideoaufzeichnungen staunte die Inhaberin nicht schlecht, da hierauf der Grund für die Beschädigungen zu sehen war. Demnach stand in einer Parklücke gegenüber der Metzgerei in der Alpspitzstraße ein offensichtlich dunkler Pick Up, welcher gegen 02:20 Uhr rückwärts aus dieser auszuparken versuchte.

Hierbei touchiert das Fahrzeug einen, auf der anderen Straßenseite vor der Metzgerei geparkten, Skoda Octavia am Heck, bleibt hieraufhin jedoch nicht stehen, sondern schiebt den PKW gegen die Fassade der Metzgerei und rammt schließlich noch selbst die Hausmauer. Anstatt jedoch seine Fahrt zu unterbrechen, fährt der unbekannte Täter unbeirrt weiter, ohne davor auch nur ausgestiegen zu sein.

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich augenscheinlich um einen schwarzen oder grauen Pick Up, vermutlich der Marke VW oder Nissan. Wer also ein solches Fahrzeug mit einer entsprechenden Beschädigung, vor allem im linken Heckbereich beobachtet, wird gebeten, sich telefonisch an die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen zu wenden. An der Hausmauer entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. kb