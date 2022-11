Übungsflüge der ADAC Luftrettung nach Sonnenuntergang im Großraum Garmisch-Partenkirchen

Luftrettung übt Einsätze im Dunkeln

GAP - Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden bis Donnerstag, 17.11. 2022 Übungsflüge der ADAC Luftrettung im Dunkeln statt. Darauf weist das in München ansässige gemeinnützige Unternehmen hin und bittet die Bevölkerung in der Region dafür um Verständnis. Die Schulungen für Einsätze der ADAC Rettungshubschrauber in der Dämmerung und Dunkelheit beginnen nach Sonnenuntergang und enden spätestens um 22 Uhr. Um besondere Belastungen zu vermeiden, werden die Übungsflüge großräumig auf die Region verteilt.

Angesteuert werden verschiedene Landeplätze in der Region (Elmau, Grainau, Ettal, Benediktbeuern, Ohlstadt). Mit der „Unteren Naturschutzbehörde“ am Landratsamt Garmisch-Partenkirchen wurden die Trainingsbereiche im Gebirge abgestimmt. In Naturschutzgebiete wird nicht eingeflogen. Die Polizei, die Rettungsleitstelle sowie die örtlichen Bergwachten sind entsprechend informiert.

Derartige Schulungen der ADAC Luftrettung finden regelmäßig in verschiedenen Regionen in Deutschland statt und dienen der Entwicklung von Einsatzverfahren und zur Vorbereitung der Besatzungen auf Rettungs- und Katastropheneinsätze im Dunkeln. 2021 flogen die Crews der ADAC Luftrettung bundesweit insgesamt 2658 Rettungseinsätze in der Dämmerung und Dunkelheit – darunter auch hochanspruchsvolle Notfalleinsätze in der Nacht mit Landung an unbeleuchteten Landeplätzen. Möglich sind sie unter anderem durch spezielle Nachtsichtbrillen als Teil eines hochmodernen „Night-Vision-Imaging-Systems“, kurz NVIS genannt.

Die Schulungen im Großraum Garmisch-Partenkirchen werden mit einem Rettungshubschrauber des Typs H145 der Firma Airbus Helicopters durchgeführt. Er verfügt über eine Rettungswinde und über entsprechende Beleuchtungseinrichtungen. Die Maschine zählt zu den modernsten Rettungshubschraubern, die es gibt. kb