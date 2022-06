Ultraleichtflugzeug stürzte in Mittenwald ab: Pilot und Copilot blieben wie durch ein Wunder unverletzt

Vater und Sohn haben die Maschine am gleichen Tag erworben

Mittenwald - Mit dem Schrecken kamen gestern gegen 17:00 Uhr, ein 59-jähriger Pilot aus Wien und dessen 26-jähriger Sohn davon, als ihr zweisitziges Ultraleichtflugzeug im bewaldeten Gelände am Ferchensee in Mittenwald abstürzte.

Den ersten Ermittlungen zufolge geriet die einmotorige Maschine aus bislang ungeklärter Ursache in einer Höhe von 8000 Fuß ins Trudeln, woraufhin der Pilot gezwungen war das Fallschirm-Rettungssystem auszulösen und in den Bäumen notzulanden. Wie durch ein Wunder blieben Pilot und Copilot unverletzt. Noch am Vormittag des gleichen Tages haben Vater und Sohn die Maschine für 18.500 EUR in der Schweiz, Kanton Aargau, erworben und dort mehrere problemlose Einführungsflüge (Start/Landungen) durchgeführt. Der Pilot verfügt über langjährige Flugerfahrung.

Am Absturzort waren die Feuerwehr und Bergwacht Mittenwald, das Rote Kreuz und zahlreiche Streifenfahrzeuge der Polizei. Die Polizeiinspektion Mittenwald hat die Ermittlungen aufgenommen und steht im Kontakt mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig. Eine Bergung der Maschine kann erst nach Begutachtung erfolgen und wird noch einige Zeit dauern. kb