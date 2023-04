Umstrukturierung der Polizeikräfte im Werdenfelser Land

Von: Ilka Trautmann

Stellten die Umstrukturierung der Polizeikräfte im Werdenfelser Land vor: (v.l.) 1. PHK Thomas Haberger, Leiter der Grenzpolizeiinspektion Murnau; POR Christian Langenmair, Leiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen; 1. PHK Hubert Hohenleitner, Leiter der Polizeiinspektion Mittenwald. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Landkreis – Die Aufregung in Mittenwald war groß. Die Polizeiinspektion, so machte es die Runde, soll aufgelöst werden. Stimmt: Zum 1. August 2023 wird die bisherige Polizeiinspektion Mittenwald in die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen integriert – gleichzeitig wird die Grenzpolizeistation Mittenwald wieder ins Leben gerufen. Ein zukunftsorientiertes Konzept, das sicherten Christian Langenmair (Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen), Hubert Hohenleitner (Dienststellenleiter Mittenwald) und Thomas Haberger (Leiter der Grenzpolizeiinspektion Murnau) bei einem Pressegespräch zu.

„Für die Bürgerinnen und Bürger im Oberen Isartal ändert sich nichts“, betont Hohenleitner. Auch nach dem 1. August können sie ihre Anzeigen bei der Polizei vor Ort aufgeben und bei Konflikten oder Straftaten wird die Polizei genauso schnell vor Ort sein wie bisher. „Die Sicherheitslage wird sogar verbessert“, erklärt Langenmair. War früher im Isartal nur eine Streife rund um die Uhr im Einsatz, sind es künftig sogar zwei: Eine von der PI Garmisch-Partenkirchen und eine von der Grenzpolizei.

Für 28 Soll-Stellen ist die bisherige Polizeiinspektion Mittenwald ausgelegt, zur aktuellen Ist-Stärke wurden keine Angaben gemacht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten im März die Möglichkeit, ihre Wünsche zu äußern, ob sie in die Inspektion Garmisch-Partenkirchen oder in die neue Grenzpolizei in Mittenwald eingegliedert werden möchten. Für die drei Dienststellenleiter ist dabei wichtig, dass die Regelung sozial verträglich vonstatten geht. „Das haben wir geschafft, wir haben eine gute Lösung gefunden“, sagt Langenmair. Und Hubert Hohenleitner bestätigt: „Natürlich hatte es zunächst Unruhe gegeben. Aber keiner der betroffenen Polizeibeamten muss den Landkreis verlassen und damit weite Pendelstrecken in Kauf nehmen.“



Die neue Grenzpolizeistation in Mittenwald wird ihr Quartier an der Prinz-Eugen-Straße aufschlagen. Damit bleibt für den Bürger tatsächlich alles beim Alten: Die Polizei wird auch künftig an gewohnter Stelle zu finden sein. Das Gebäude wird auch nach dem 1. August tagsüber entsprechend besetzt sein – die Nachtschließung mit Weiterleitung an die Leitstelle per Klingelknopf hat sich bereits bewährt.



Die Umstrukturierung der Polizeikräfte im Werdenfelser Land schafft auch Zukunftsfähigkeit, denn der Personalaufwuchs konkret für Mittenwald war nicht mehr so, wie erwünscht. Durch die Eingliederung der verfügbaren Kräfte in die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bzw. in die Grenzpolizei können sichere Arbeitsplätze garantiert werden. „Wir freuen uns auf die zusätzliche Herausforderung, die das Isartal mit sich bringt und können durch die Umstrukturierung dann zahlenmäßig sogar auf eine leistungsfähigere Polizeiinspektion hier in Garmisch-Partenkirchen bauen“, ist Christian Langenmair überzeugt.



Die neue Grenzpolizeistation ab 1. August in Mittenwald wertet Thomas Haberger als einen Gesamtgewinn für die Region. Die Fahndungsgruppen der Bayerischen Grenzpolizei, die zivil, aber auch uniformiert patrouillieren, haben den grenzpolizeilichen Fahndungsdienst im Auge, bekämpfen die illegale Migration und die grenzüberschreitende Kriminalität. Ein weites Betätigungsfeld. Dem entsprechend erhalten die Fahnder auch eine zweijährige Sonderausbildung. tra