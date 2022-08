Unbelehrbarer Eierdieb in Spatzenhausen: Mann (48) stiehlt Ware und Bargeld aus der Eierhütte

In Spatzenhausen steht ein Mann unter Verdacht, erneut Ware und Bargeld aus der Eierhütte gestohlen zu haben. © PantherMedia / galsand

Spatzenhausen - Ein 48-jähriger Murnauer steht erneut in Verdacht, am 08. August 2022, gegen 19.15 Uhr, zum wiederholten Male aus der Eierhütte in Spatzenhausen Bargeld und Ware im Wert von 25 Euro entnommen zu haben.

Der Besitzer, ein 51-Jähriger aus Spatzenhausen, erstattete schon einmal Anzeige gegen den Murnauer. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige. kb