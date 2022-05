Unerlaubte Müllentsorgung in Mittenwald: Verdächtiger konnte geschnappt werden

Anhand der angegebenen Personenbeschreibung konnte von den Beamten schnell ein 73-jähriger Mittenwalder als Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihm droht jetzt eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. (Symbolbild) © Franziska Pawel

Mittenwald - Am 11. Mai 2022 erstattete der Markt Mittenwald Anzeige bei der Polizeiinspektion Mittenwald wegen illegaler Müllentsorgung am Mittereck Richtung Lautersee. Es wurde festgestellt, dass an verschiedenen Tagen mehrere Tüten Restmüll in freier Natur entsorgt wurden. Die Polizeiinspektion Mittenwald nahm daraufhin sofort die Ermittlungen vor Ort auf.

Gestern, am 16. Mai 2022, gegen 09:00 Uhr, meldete sich ein Einheimischer bei der Polizeiinspektion Mittenwald und teilte mit, einen älteren Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser seinen Restmüll in einer blauen Tonne für Papiermüll in der Wörnerstraße entsorgte. Die Beamten stellten schnell fest, dass die Zusammensetzung des hier entsorgten Mülls dem illegal entsorgtem Müll am Mittereck auffällig ähnelt. Auch in der Kompostsammelstelle des Mittenwalder Friedhofs wurde ähnlich zusammengesetzter Restmüll vorgefunden. Anhand der angegebenen Personenbeschreibung konnte von den Beamten schnell ein 73-jähriger Mittenwalder als Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihm droht jetzt eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. kb