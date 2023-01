Unfälle, ein Einbruchsversuch und ein beschädigter Briefkasten: Alltag für die Polizeiinspektion Murnau

Die Murnauer Polizeiinspektion hat so einiges zu tun gehabt in den letzten Tagen. (Symbolbild) © Fotostand/imago-images (Symbolbild)

Landkreis - Die Murnauer Polizeiinspektion hat so einiges zu tun gehabt in den letzten Tagen.

Murnau/Sachbeschädigung:

In der Zeit von 24.01. bis 25.01.2023 wurde der eingemauerte Briefkasten einer 76-Jährigen aus Murnau im Maria-Antonien-Weg beschädigt. Die Klappe des Briefkastens wurde vermutlich mit einer Glasflasche, welche am Briefkasten gesichert werden konnte, eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Murnau unter der Tel.Nr. 08841/6176-0.

Bad Bayersoien/Einbruchsversuch:

In der Zeit von 20.01. bis 23.01.2023 wurde durch Unbekannte versucht, die Ladentüren des Friseursalons sowie den Seiteneingang der danebenliegenden Metzgerei in der Dorfstraße aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Murnau unter der Tel.Nr. 08841/6176-0.

Spatzenhausen/Unfall:

Am 25.01.2023, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Vilseck mit seinem Pkw die Staatsstraße in Richtung Hofheim. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine angrenzende Wiese. Dabei beschädigte er einen Zaunpfahl und durch den Aufprall entstand ein Flurschaden. Beim Pkw riss die Motorhaube ab. Verletzt wurde er dabei nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.100 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Murnau/Unfallflucht:

Am 25.01.2023, gegen 18.10 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie eine Pkw-Fahrerin in der Reschstraße vor der Kreuzung den Spiegel eines Pkw‘s, der von einer 33-Jährigen aus Murnau gelenkt wurde, beschädigte. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Weilheim weiter. In der darauffolgenden Fahrt, erfolgten weitere Unfälle im Bereich Weilheim. Die Fahrerin, eine 61-Jährige aus Weilheim, konnte durch eine Streife der PI Weilheim gestoppt werden. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vorhanden waren.

Murnau/Unfall:

Am 26.01.2022, gegen 03.15 Uhr, kam ein Pkw, der von einer 54-Jährigena aus Murnau gelenkt wurde, in der Schloßbergstraße auf Grund Eisglätte ins Rutschen und fuhr in das Gebäude des Bauamtes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Verletzt wurde sie dabei nicht. kb