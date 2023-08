Einsatzkräfte aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen hatten am Wochenende einiges zu tun

Auf der B23 bei Grainau hatte ein Autofahrer am Sonntag alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Landkreis GAP - Waren es am Samstag vor allem Fahrradstürze, die die Rettungskräfte beschäftigten, mussten Polizei, Feuerwehr und BRK am Sonntag auch zu zwei Verkehrsunfällen ausrücken.

Waren es am Samstag, 12. August, allein im Bereich Garmisch-Partenkirchen und nähere Umgebung drei Fahrradstürze, bei denen sich Fahrrad- bzw. Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt zum Teil schwer verletzten, rückten die Einsatzkräfte am Sonntag, 13. August, auch zu Verkehrsunfällen aus. Am 13.08.2023, gegen 19.07 Uhr, ereignete sich auf der B23 bei Grainau der erste Unfall. Ein 39-Jähriger aus der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen kam hier alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte dort gegen einen Baum. Der Unfallfahrer und seine 14-jährige Tochter konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Der Unfallfahrer erlitt mehrere Prellungen und ein Schleudertrauma, seine Tochter eine Fraktur am Ellenbogen. Der Sachschaden am Fahrzeug wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Nur kurze Zeit später, gegen 20.20 Uhr, kam es am 13.08.23 zu einem Unfall im Tunnel Oberau. Ein 29-Jähriger aus der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen fuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Fahrtrichtung München. Im Tunnel Oberau überholte er einen 34-jährigen Rosenheimer. Beim Spurwechsel streifte er das Fahrzeug des Überholten und beide Pkw wurden dabei beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beim Unfallverursacher aus Garmisch-Partenkirchen wurde eine Alkoholisierung über 1,1 Promille festgestellt. Nach erfolgter Blutentnahme im Klinikum wurde auch direkt der Führerschein einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. kb