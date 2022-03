Sportwagen kommt ungebremst von der Autobahn ab und überschlägt sich mehrfach

Teilen

Beide Insassen wurden bei dem dramatischen Unfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt. © Dominik Bartl

Szenen wie aus einem Actionfilm: Sonntagnachmittag wurden auf Höhe der Anschlussstelle Eschenlohe ein Mann und eine Frau aus Köln schwer verletzt, als ihr Sportwagen ungebremst von der Autobahn abkam.

Der 4er BMW, der Richtung Süden unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, raste mit unverminderter Geschwindigkeit durch eine Wiese und wurde bei der Autobahnauffahrt durch den dortigen Erdwall in die Luft katapultiert. Nach rund 50 Metern Flug überschlug sich der Sportwagen mehrfach in der dahinterliegenden Wiese, bis er zum Liegen kam. Beide Insassen wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf einer Strecke von etwa 250 Metern hinterließ der BWM eine Schneise der Verwüstung. Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Eschenlohe rückten mit 25 Floriansjünger an. Ein paar Männer der Murnauer Feuerwehr kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und meldeten die Notlage unverzüglich der Leitstelle Weilheim. Die Verkehrspolizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen, kann aber zur Ursache noch keine Auskunft geben. Ein medizinischer Notfall kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Autobahnauffahrt bei Eschenlohe konnte nach zwei Stunden wieder freigegeben werden. Die Verkehrspolizei Weilheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um Hinweise. Bitte an Telefon 0881-640350 oder an jede andere Polizeidienststelle. db