Unwetter am Dienstagnachmittag sorgte für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller

Feuerwehren waren im nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Einsatz

Am Dienstagnachmittag, 23.5.23, zogen Gewitter über das südliche Oberbayern hinweg. Sie hinterließen teilweise Keller voller Wasser, überflutete Straßen und Gärten. Betroffen waren Teile des nördlichen Landkreises Garmisch-Partenkirchen und Gebiete im angrenzenden Landkreis Weilheim-Schongau.

Am Dienstagnachmittag zogen Gewitter über das südliche Oberbayern hinweg. Sie hinterließen teilweise Keller voller Wasser und überflutete Gärten. Staatsstraßen waren nicht mehr befahrbar, da diese kurzzeitig überflutet waren. Auf der A95 bei Sindelsdorf kam ein Mann mit seinem Auto aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Bei Uffing am Staffelsee liefen Keller und Gärten voll. Die Feuerwehren rückten an, verlegten Sandsäcke und errichteten eine Hochwassersperre. Die Ortsstraße war ebenfalls überflutet.



Eine Ortschaft weiter wurden bei Eglfing ganze Felder zu einer Seenlandschaft. Die Staatsstraße 2038 bei Habach war derart überflutet, dass diese sogar komplett gesperrt werden musste. Durchfahrende Autos kamen anfangs gerade noch unbeschadet durch. Erst gegen 16 Uhr entspannten sich die Niederschläge und damit auch die Verkehrssituation. db