Unwetter-Katastrophe in Bad Bayersoien, Sindelsdorf und Habach: Wie Zusammenhalt und Schnelleinsatz Schlimmeres verhindern

Von: Kai Lorenz

Der Hagel zerstörte rund 80 Prozent der Dachflächen aller Häuser in Bay Bayersoien. © Dominik Bartl/MedienPics.de

Bad Bayersoien - Am Samstag erlebten die Orte Bad Bayersoien, Sindelsdorf und Habach ein Unwetter, das für Chaos und Zerstörung sorgte. Der Sturm und massiven Hagel mit einer Korngröße von bis zu acht Zentimetern verursachte an den Gebäuden im Ortsbereich und an parkenden Fahrzeugen schwere Sachschäden. Zudem wurden Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen. Der Hagel war so stark, dass „es aussah wie im Krieg“, um die Worte eines Anwohners zu zitieren. Die verheerende Bilanz: 80 Prozent der Gebäude sind schwer beschädigt. Dachziegel und Dachfenster wurden im großen Umfang zerschmettert, und einige Dächer wurden sogar komplett abgedeckt. „Personen sind zum Glück nicht zu Schaden gekommen“, zeigt sich Landrat Anton Speer trotz der verheerenden Sturmschäden erleichtert.

Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle. © Dominik Bartl/MedienPics.de

Katastrophenfall für die Gemeinde Bad Bayersoien ausgerufen

Landrat Speer hatte den Katastrophenfall für die Gemeinde Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Sonntag um 8 Uhr ausgerufen. Der Katastrophenfall ermöglicht nun die offizielle Anforderung von Einsatzkräften aus den Nachbarlandkreisen und darüber hinaus. „Ich bin sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit der gesamten Einsatzkräfte so gut funktioniert.“ „Hier kann sich jeder auf jeden verlassen“, betont Speer.

Eine Gemeinschaft im Ausnahmezustand

Kurz nach dem Unwetter begann in Bad Bayersoien ein beispielloser Einsatz von Rettungskräften. Feuerwehren aus dem gesamten Umland, von Ohlstadt über Urspring und Graswang bis Rottenbuch und Peiting, waren im Einsatz. Die Polizei sperrte die Zufahrt zum Ort ab. Nur Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht durften passieren. Die Dorfstraße in Bad Bayersoien bleibt für die nächsten Tage komplett gesperrt, während die Bundesstraße 23 für den Verkehr frei ist.

Notdürftig wurde Häuser mit Planen abgedeckt, um Schutz vor dem Dauerregen zu geben. © Baar

Die Bergwacht kümmerte sich um die gefährlichen Arbeiten auf den Dächern, während das Technische Hilfswerk (THW) Dächer sicherte und Ziegel abräumte. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) war ebenfalls vor Ort.

Koordination und schnelles Handeln

Eine zentrale Einsatzzentrale wurde im Feuerwehrhaus eingerichtet. Von hier aus wurden alle Einsätze koordiniert und die Schadensfälle abgearbeitet. © Baar

Die Einsatzzentrale wurde im Feuerwehrhaus eingerichtet. Von hier aus wurden alle Einsätze koordiniert und die Schadensfälle abgearbeitet. „Im Dorfstadel gab es eine Ausgabe für Dachfolien, ich habe auch einige geholt“, erzählt ein Betroffener.

Solidarität in der Not

Neben den offiziellen Rettungsdiensten waren auch zahlreiche private Handwerksbetriebe mit Hubwägen im Einsatz. Zimmereien verlegten Planen und sicherten diese. Mit Folien und speziellen Notdächern aus Kunststoff wurden die Häuser eingepackt.

Die Folgen des Unwetters

Das Unwetter hat die Ortschaft schwer getroffen. Nahezu alle Dächer sind beschädigt, zum Teil schwer. Viele Autos stehen mit zerborstenen Scheiben auf den Straßen. Und als ob der Hagel nicht genug wäre, setzte am Sonntagnachmittag ein stärkerer Dauerregen ein, der aktuell gerade zum Glück aufgehört hat.

Der Hagel hinterlässt seine Spuren in dieser Hauswand. © Baar

Die Gemeinschaft zeigt in dieser schweren Zeit, was Zusammenhalt bedeutet. „Das Unwetter hat meine Gemeinde schwer getroffen, umso dankbar bin ich für die schnelle und großartige Hilfe der Einsatzkräfte“, unterstreicht Bürgermeisterin Gisela Kieweg.

Die Situation bleibt ernst, doch der unermüdliche Einsatz und der starke Gemeinschaftsgeist geben Anlass zur Hoffnung. Ein Anwohner brachte es auf den Punkt: „Muss weiter Wassereinbruch dämmen, aber der Einsatz und der Zusammenhalt der Gemeinschaft machen Mut“.