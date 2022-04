25-jährige Urlauberin stürzt bei Krün in den Tod

Die Bergwacht Krün konnte die 25-jährige Wanderin nur noch tot bergen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Krün - Eine 25-Jährige ist im Bereich des Oberen Soiernhauses in Krün tödlich abgestürzt. Sie war zusammen mit ihrer ebenso 25-jährigen Begleiterin auf dem Lakaiensteig von der Fischbachalm in Richtung Oberes Soiernhaus unterwegs. Unterhalb des Soiernhauses stürzte sie 100 Meter in die Tiefe. Ein Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Am Nachmittag des 22. April 2022 kam es im Bereich des Soiernhauses in Krün zu einem tragischen Unfall. Dabei stürzte eine 25-jährige Frau aus Köln rund 100 Meter in die Tiefe - für sie kam jede Hilfe zu spät.

Zusammen mit ihrer ebenso 25-jährigen Begleiterin aus Köln war die Frau auf dem Lakaiensteig von der Fischbachalm in Richtung Oberes Soiernhaus unterwegs. Unterhalb des Oberen Soiernhauses verstiegen sie sich beim Aufstieg und kamen dabei in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Dort stürzte die junge Frau vor den Augen ihrer Begleiterin ab. Aufgrund des steilen Geländes konnte die Begleiterin zu der Abgestürzten nicht absteigen. Die Begleiterin setzte einen Notruf ab, woraufhin sieben Einsatzkräfte der Bergwacht Krün sowie ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle eilten. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Die Begleiterin wurde durch Einsatzkräfte mittels Rettungshubschrauber ins Tal geflogen und dort vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort durch Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei rutschte die junge Frau beim Aufstieg zum Oberen Soiernhaus im unwegsamen steilen, felsdurchsetzten Gelände auf feuchten Gras aus und stürzte in Folge dessen 100 Meter in die Tiefe. Die junge Frau war auf der Stelle tot.

Durch Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei wurde die Verunglückte mittels Polizeihubschrauber geborgen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch einen Polizeibergführer geführt. kb