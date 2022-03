Veranstaltungen zum heutigen Weltgebetstag im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Von: Margot Schäfer

Christina Maurer, Vorsitzende des Katholischen Mütter- und Frauenvereins Garmisch (r.) und Bärbel Kasischke (hier mit Enkelin Lena), Initiatorin für den Ortsteil Garmisch in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde, bereiten gemeinsam den diesjährigen Ökumenischen Weltgebetstag in der Pfarrkirche St. Martin vor. © Meggy Schäfer

GAP / Landkreis – Ein Gebet wandert seit 96 Jahren alljährlich am ersten Freitag des Monats März über 24 Stunden um den Erdball. Es verbindet Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder verschiedener Konfessionen in über 150 Ländern miteinander. Am 4. März 2022 ist es wieder soweit.

Die Gottesdienstordnung, immer von einem anderen Land erarbeitet – das dann auch im Mittelpunkt steht – kommt diesmal von Weltgebetstags-Komitees in England, Wales und Nord­irland. Mädchen und Frauen der drei Regionen des Vereinigten Königreichs Großbritannien haben sich unter der Überschrift „Zukunftsplan: Hoffnung“ zusammengetan, die Gottesdienstordnung erarbeitet.

Sie wollen auf die Gemeinsamkeiten, die sie verbinden, aber auch auf die Vielfalt der Kulturen, auf ihre multiethnische, multireligiöse Gesellschaft hinweisen. Wichtig ist ihnen die Frage, wie es mit unserer Welt im Ganzen weitergehen wird. „Selten haben so viele Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft geblickt wie in der Pandemie. Als Christinnen glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang“, heißt es im Eingangstext ihres Gottesdienstheftes. Symbolisch reichen sich am Weltgebetstag alle Beteiligten im Gebet die Hände. Sie machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, setzen sich gegen Ausgrenzung ein. Die Kollekte und Spenden kommen Frauen-Projekten zugute.

Allein in Deutschland sind jährlich 800.000 Menschen dabei. Sie folgen dem gemeinsamen Motto: „Informiert beten – betend handeln“. Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat der Weltgebetstag längst eine gute Tradition. Er wird gemeinsam von katholischen und evangelischen Christinnen liebevoll und engagiert vorbereitet und miteinander gefeiert. Unter Einhaltung der Hygieneauflagen finden die ökumenischen Gottesdienste pandemiebedingt auch 2022 in den größeren Gotteshäusern statt. Einige Kirchengemeinden verschieben das Zusammentreffen auf die wärmere Jahreszeit, um dann auch Geselligkeit im Freien mit landestypischen Speisen pflegen zu können. Wer lieber zuhause dabei sein möchte, kann das per Youtube oder Fernsehgottesdienst Bibel-TV 19 Uhr tun.



„Wir werden in der Pfarrkirche St. Martin wieder gemeinsam mit Moslimen und Mitgliedern des Jüdisch-bayerischen Stammtischs feiern“, erklärt Christina Maurer, Vorsitzende des Garmischer Katholischen Mütter- und Frauenvereins. Sie steht gemeinsam mit Bärbel Kasischke, Verantwortliche von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde, an der Spitze des Vorbereitungsteams im Ortsteil Garmisch. Zusätzlich ist bereits für den 28. Juli, 17 Uhr, ein geselliges Treffen im Kirchhof der Christuskirche, St.-Martin-Straße 50, geplant. Weltgebetstags-Teilnehmende können sich beim Verlassen der Kirche dafür in eine Liste eintragen. Wo und wann in den anderen Landkreisorten gefeiert wird, ist der nebenstehenden Übersicht zu entnehmen. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.weltgebetstag.de Meggy Schäfer

Gottesdienste am 4. März Mittenwald, Evang.-Luth. Dreifaltigkeitskirche, 19 Uhr,

Krün/Wallgau, St. Sebastian Krün, bereits 18.30 Uhr,

Partenkirchen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 19 Uhr,

Garmisch Pfarrkirche St. Martin, bereits 18.30 Uhr,

Burgrain, verschoben auf 1.7.,

Farchant, Pfarrkirche, 19 Uhr,

Oberau, verschoben auf Mai,

Eschenlohe St. Clemens: 19.15 Uhr,

Ohlstadt St. Laurentius, 19 Uhr,

Murnau Pfarrkirche St. Nikolaus 19 Uhr,

Seehausen (Schöffau): St. Michael, 19 Uhr,

Spatzenhausen (Uffing) St. Afra: 19.15 Uhr,

Oberammergau (mit Unterammergau): Pfarrkirche St. Peter und Paul 19 Uhr,

Bad Kohlgrub (Bad Bayersoien/ Saulgrub/ Altenau): Pfarrkirche St. Martin 19 Uhr