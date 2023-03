Verkauf der Wander- und Winterkarten im Ammertal kommt den Bergwachten zu Gute

Menschen von nebenan

Ammertal – Egal ob es sich um verstiegene Wanderer im Ammergebirge oder tatsächlich einen Unfall am Berg handelt – wenn ein Berggeher in Not ist, rücken sie aus: die Bergretter der Bergwacht. Im Jahr 2022 haben die Ammergauer Alpen GmbH in den Tourist-Informationen rund eintausend ihrer eigenen Wander- und Winterkarten verkauft. Davon wurde jeweils ein Euro für die drei Bergwachten in Bad Kohlgrub, Oberammergau und Unterammergau abgeführt.

Die von der GmbH aufgerundet Gesamtsumme von 1000,-€ wurde nun am 14. März 2023 vom Ammergauer Alpen Geschäftsführer Frank Peters an Konstantin Kröniger, Johannes Burkart, und Martin Zigon übergeben. „Somit unterstützt jeder, der mit unseren Wanderkarten unterwegs ist, die Arbeit der örtlichen Bergwachten, die an 365 Tagen ehrenamtlich zur Verfügung stehen. Für dieses Engagement möchten wir uns als Tourismusorganisation auf diesem Weg herzlich bedanken.“, so Peters bei der Übergabe. Die Finanzspritze wird für die technische Ausstattung genutzt. kb