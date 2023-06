Polizeieinsatz in Garmisch-Partenkirchen: Verkehrskontrolle eskaliert in Verfolgungsfahrt und Unfall

Gegen beide Insassen des Fluchtfahrzeugs wird nun ermittelt (Symbolbild). © Archiv

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25. Juni 2023) sollte durch eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Murnau im Bereich der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen ein Pkw mit einem Landsberger Kennzeichen zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer des Fahrzeugs versuchte daraufhin, sich der Kontrolle zu entziehen. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, welche im Föhrenweg in Garmisch-Partenkirchen mit einem Zusammenstoß mit dem Dienstfahrzeug endete. Die beiden Insassen des Pkw setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Im Zuge der Fahndung, bei der neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten der 23-jährige Halter des Pkw sowie der 18-jährige Fahrer festgenommen werden. Der 18-jährige Fahrer aus dem Landkreis Ostallgäu stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug konnte Marihuana aufgefunden werden. Durch den Unfall mit dem Dienstfahrzeug wurde eine Beamtin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Gegen die beiden Insassen des Fahrzeugs wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ermittelt. kb