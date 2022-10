Verkehrsunfälle mit mehreren Fahrzeugen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Gestern kam es zu mehreren Unfällen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Unter anderem gab es einen Unfall am Farchanter Kreisverkehrs, bei dem ein E-Rollerfahrer einen Flixbus übersah. (Symbolbild) © Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa

Landkreis - Die Polizei wurde gestern zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gerufen.

Kollision am Farchanter Kreisverkehr

Zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen im Bereich des Farchanter Kreisverkehrs auf der B2 kam es am gestrigen Donnerstag gegen 17:00 Uhr. Ein 79-jähriger Verkehrsteilnehmer aus München fuhr mit seinem E-Roller, aus Farchant kommend, in den Kreisverkehr ein, wobei er einen, aus Richtung Partenkirchen kommenden, Flixbus übersah. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung durch den Busfahrer touchierte der Roller den Bus im Bereich der rechten vorderen Stoßstange, wobei der ältere Mann glücklicherweise lediglich leichte Abschürfungen davontrug. Aufgrund des unerwarteten Bremsmanövers des Busses fuhr der nachfolgende Fahrer eines PKW der Marke Polestar auf diesen auf, wobei das Fahrzeug an der Front leicht beschädigt wurde.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Abermals schepperte es am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, in der Oberauer Triftstraße. Eine 64-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Oberau übersah mit ihrem Opel Corsa beim Linksabbiegen in die Triftstraße die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, Fahrerin eines VW Up! aus Oberau. Aufgrund dessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide stark beschädigt wurden – der Gesamtsachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Zudem wurde die 55-jährige Fahrerin des VW leicht im Bereich des unteren Rückens verletzt, sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. kb