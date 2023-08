Glück im Unglück: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad endet glimpflich

In Garmisch-Partenkirchen kam es kürzlich zu einem Verkehrseinfall, zu dem Polizei und Feuerwehr hinzugezogen wurden.

Motorrad und PKW kollidieren in Garmisch-Partenkirchen: Fahrer glücklicherweise unverletzt

GAP - Noch einmal glimpflich ausgegangen ist am Mittwochvormittag (23. August) ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 45-jährige Unfallverursacher aus Jena befuhr die Hörmannstraße gegen 10:30 Uhr mit seinem BMW 5er und wollte nach links in die Burgstraße abbiegen.

Da aus Richtung des Hotels Sonnenbichl noch ein Fahrzeug kam, bremste der Mann an der Kreuzung ab, sah dann jedoch, dass dieses wiederum nach rechts in die Hörmannstraße einbiegen wollte. Da er dachte, er könne deswegen ungehindert auf die Burgstraße einfahren, setzte der Urlauber seinen Abbiegevorgang fort. Hierbei übersah er jedoch im letzten Moment den, ebenfalls aus Richtung Norden kommenden Motorradfahrer, welcher zuvor durch das abbiegende Fahrzeug verdeckt gewesen war. Der 70-jährige Murnauer konnte einen Zusammenstoß mit dem BMW nicht mehr verhindern und kollidierte mit dessen linken Vorderseite, wobei er auf den Asphalt geschleudert wurde. Der ältere Herr stand glücklicherweise sofort selbständig wieder auf und gab an, keinerlei Verletzungen erlitten zu haben – er wurde dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeliefert. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Garmisch hinzugezogen. Die Fahrbahn war kurzzeitig einseitig gesperrt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. kb