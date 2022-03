Verkehrsunfallbilanz 2021: Leichter Anstieg bei den Unfallzahlen

Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. (Symbolbild) © Panthermedia/anyaberkut

Region – Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat dieser Tage die Verkehrsunfallbilanz 2021 veröffentlicht. Der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd umfasst die kreisfreie Stadt Rosenheim sowie die neun Landkreise Rosenheim, Miesbach, Berchtesgadener Land, Traunstein, Altötting, Mühldorf, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Zusätzlich sind im Bereich der Landkreise Starnberg, Erding und München sowie der Landeshauptstadt München knapp 60 Autobahnkilometer als Übertragungsbereich zu betreuen. Insgesamt summiert sich das Straßennetz auf eine Länge von ca. 15.500 km.

Gesamtentwicklung



Mit insgesamt 34.819 Verkehrsunfällen ist 2021 zwar ein leichter Anstieg bei den Verkehrsunfallzahlen festzustellen – dies betrifft alle Unfallgruppen, also sowohl Unfälle mit Personenschaden als auch Unfälle mit Sachschaden – der Wert bedeutet aber den zweitniedrigsten in den letzten 10 Jahren. Mit 77 Verkehrstoten kam 2021 im Straßenverkehr ein Mensch weniger ums Leben, als noch im Jahr zuvor. Auch dies ist der zweitniedrigste Wert der letzten 10 Jahre.

Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist für nahezu ein Viertel der Verkehrsunfalltoten ursächlich. Während es bei den Radfahrern, darunter auch den Pedelecs, eine erfreuliche, weil rückgängige Entwicklung hinsichtlich der Unfallzahlen gibt, sind bei Unfällen mit Beteiligung von Fußgängern, Motorradfahrern, Senioren, jungen Erwachsenen und auch bei den Schulwegunfällen 2021 teils deutliche Steigerungen festzustellen. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden nahm um 0,8 % auf 5.564 zu, verletzt wurden dabei 7.066 Personen (+1,3 %). 77 Menschen kamen bei Verkehrsunfällen 2021 ums Leben, das ist der zweitniedrigste Wert in den vergangenen 10 Jahren.

Hauptunfallursachen



Insbesondere bei den tödlichen Unfällen spielte überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit die größte Rolle. 18 Personen und damit nahezu ein Viertel der Verkehrstoten, verloren im Straßenverkehr ihr Leben, weil zu schnell gefahren wurde. Raser waren zudem für 1.344 zum Teil schwerverletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich.



Bei der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Bereich Alkohol am Steuer ist ein leichter Rückgang auf 579 Unfälle zu verzeichnen (-2,0 %). Die Alkoholbeeinflussung gehört aber nach wie vor zu den Hauptursachen bei schweren Unfällen mit Verletzten oder Getöteten. 2 Personen starben und 369 erlitten Verletzungen, weil betrunkene Fahrer am Steuer saßen.



Hauptrisikogruppen



Fußgänger waren wieder häufiger an Verkehrsunfällen beteiligt (Zunahme von 447 auf 453 oder +1,3 %) und es wurden mehr Personen verletzt (Anstieg um 8,2 % von 292 auf 316). Die Zahl der getöteten Fußgänger entwickelte sich negativ (Zunahme von 4 auf 10). Zu den Hauptrisikogruppen zählen auch Motorradfahrer. 1.006 Biker waren in einen Verkehrsunfall verwickelt (Vorjahr 939, +7,1 %). Dabei wurden 851 Fahrer bzw. Mitfahrer verletzt (+6,6 %). Getötet wurden hier 17 Personen (Vorjahr 23). Hauptunfallursache in diesem Bereich ist nach wie vor nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit.

Die Zahl der Schulwegunfälle erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 37 auf 56, wobei aber zugleich die Anzahl der dabei verletzten Schüler von 62 auf 58 zurück ging (davon 52 „nur“ leicht verletzt). Getötet wurde kein Kind auf dem Schulweg. Bei den unfallbeteiligten Senioren (65 Jahre und älter) stellt die Polizei eine negative Entwicklung bei der Gesamtunfallzahl (3.667 Unfälle; Vorjahr 3.604 Unfälle) und bei den getöteten Senioren (26 Getötete, Vorjahr: 23 Getötete) fest. Positiv fällt der Trend bei den verletzten Senioren (1.087 Verletzte; Vorjahr 1.124) aus.

Verkehrssicherheit



Durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wurde in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ein neues Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - Sicher ans Ziel“ initiiert, welches im Jahr 2021 startete. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd wird im Rahmen dieses Programms weiter daran arbeiten, die Verkehrssicherheit noch weiter zu erhöhen, die Zahl der Getöteten und Verletzten so weit wie möglich zu reduzieren sowie besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer besser zu schützen. Die polizeilichen Schwerpunkte liegen daher auch künftig in den Bereichen Verkehrsprävention (soweit es die Corona-Pandemie zulässt z. B. Seniorenkurse, Verkehrsunterrichte, Motorradpräventionsveranstaltungen) und Verkehrsüberwachung (z. B. Beteiligung an europäischen und bundesweiten Kontrollaktionen sowie eigene Kontrollen und Schwerpunkte). kb

