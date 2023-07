Nächtliche Suchaktion nach möglichem Vermisstenfall in den Bergen bei Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Ein 16-jähriger Junge verschwand in der Nacht zwischen Montag und Dienstag (03./04.07.2023). Daraufhin folgte eine nächtliche Suchaktion. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Am späten Montagabend (03.07.2023) gegen 23 Uhr wurde der Polizei Garmisch-Partenkirchen ein möglicher Vermisstenfall mitgeteilt. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus der Marktgemeinde hatte sich gegen 17 Uhr auf den Weg in die umliegenden Berge gemacht und war noch nicht zurückgekehrt. Daraufhin erschien seine Familie bei der Polizei.

Niemand in der Familie konnte sagen, wo der junge Mann eigentlich hin wollte und so gestaltete sich die Suche sehr schwierig. Eine anfängliche Vermutung, dass er sich Richtung Hoher Fricken aufgemacht haben könnte, bestätigte sich nicht. Aufgrund mangelnder Anhaltspunkte wo er möglicherweise sein könnte, war auch ein Einsatz der Bergwacht nicht zielführend. Ein Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen und suchte im Zeitraum von 1 bis 3 Uhr morgens mehrere Gipfel im Loisachtal ab, ohne den Vermissten ausfindig machen zu können. Aufgrund des aufziehenden schlechten Wetters musste die Suche dann abgebrochen werden. Heute Morgen (04.07.2023) kehrte der Gesuchte wieder eigenständig und wohlauf nach Hause zurück. Er hatte die Nacht wahrscheinlich in einer Hütte im Wald im Bereich des Reschbergs verbracht. kb