Verschönerungsverein Murnau: Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Von: Günter Bitala

Die neue Vorstandschaft des Verschönerungsvereines Murnau. Vorne v.li.: Christa Maier, Wilhelm Müller, Marilen Strobel, Gisela Rauner. Dahinter von links: Welf Probst, Simon Ofenstein. Daniela Demichiel, Beate Gramer, Ingeborg Winkler, Maria Lautenbacher. © Günter Bitala

Murnau – Eigentlich nahm sich Wilhelm Müller vor, nicht mehr für das Amt des ersten Vorsitzenden beim Verschönerungsverein Murnau zu kandidieren. Weil ihm aber niemand nachfolgen wollte, hängt er – nach einstimmiger Wahl – drei Jahre dran.

Bedauerlicherweise mussten 2021 die beiden Großveranstaltungen des Verschönerungsvereines – Töpfermarkt und Christkindlmarkt der Hobbykünstler – wegen Corona ausfallen. Was sich spürbar im Kassenbericht von Schatzmeister Heinz Aulehla bemerkbar machte. Trotzdem blieb der Verein auch im zweiten Pandemiejahr seiner Tradition treu, für caritative Zwecke zu spenden; Wilhelm Müller: „Jeweils 500 Euro gaben wir an die Ukrainehilfe des Blauen Landes, und an die Tafel Murnau.“ Mit 2000 Euro und viel Muskelkraft wurde der Neubau einer Fußgängerbrücke am Guglhör-Rundweg unterstützt.

Der Vereinsausflug ging an Rhein, Mosel und Nahe – Koblenz, Trier, Idar-Oberstein. Eine Wanderung unternahmen die Vereinsmitglieder zum Freilichtmuseum Glentleiten, und der Stimmkreisabgeordnete Harald Kühn (CSU) lud zu einer Besichtigung des Bayerischen Landtages ein.

Zum Markenkern des Verschönerungsvereines gehört die Neuaufstellung und die Pflege der Ruhebänke an den Wanderwegen und Aussichtsplätzen. 24 neue Bänke sind 2021 dazu gekommen - darunter zwei Hochzeitsbänke, die Jubiläumsbank von Zonta und die Erinnerungsbank an der Kottmüllerallee für den im vergangenen Jahr verstorbenen Josef Gramer. Mittlerweile laden 200 Stück rund um Murnau zum Verweilen ein. Stellvertretend für die örtlichen Hoteliers und Gastronomen jubelte Wolfgang Köglmayr: „Eure Ruhebänke sind eine Schau!“

Vor den turnusmäßigen Neuwahlen ernannte Wilhelm Müller die Herren Josef Wedel und Josef Utzschneider zu Ehrenmitgliedern. Er bedankte sich bei Elfriede und Ludwig Groebl für die Pflege der Lourdesgrotte. Außerdem wurde Herbert Specht aus dem Vereinsausschuss verabschiedet, dem er 30 Jahre in den verschiedensten Positionen angehörte.

Neuwahlen:



1. Vorsitzender = Wilhelm Müller; 2. Vorsitzende = Marilen Strobel; Schatzmeister = Heinz Aulehla; Schriftführerin = Daniela Demichiel; PR-Beauftragter = Simon Ofenstein; Beisitzer = Gisela Rauner, Beate Gramer, Christa Maier, Maria Lautenbacher, Welf Probst; Kassenprüfer = Dr. Fritz Kren, Wolfgang Kögl­mayr.



In ihrem Grußwort hob die stellvertretende Bürgermeisterin, Dr. Julia Stewens hervor, dass der Verschönerungsverein für sein ehrenamtliches Engagement keine finanziellen Ansprüche an die Gemeinde stellt. Sei es die Pflege der Blumenrabatte und Wanderwege, die Pflanzung von Jungbäumen und das Aufstellen von Ruhebänken – alles wird aus Eigenmitteln des Vereines oder durch Spenden finanziert. Günter Bitala