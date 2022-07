Kulturfestival „GAP.beinand“ in Garmisch-Partenkirchen gestartet

Salute auf den gelungenen Auftakt – die Musikkapelle Partenkirchen hatte das Thema bestens umgesetzt. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die „GAP.beinand“-Auftaktveranstaltung brachte vergangenen Mittwoch italienische Lebensfreude in den Ortsteil Partenkirchen. Für den Höhepunkt des ersten Veranstaltungstages sorgte zweifelsohne die Musikkapelle Partenkirchen im Kurpark am Abend.

Die Auftaktveranstaltung zum Kulturfestival GAP.beinand brachte am Mittwoch italienisches Flair in den Ortsteil Partenkirchen. Den Höhepunkt der Veranstaltung entlang der Ludwig­straße, mit „Feel italian harmony“ überschrieben, setzte zweifelsohne die Musikkapelle Partenkirchen im Kurpark am Abend. Melodien des Südens und Werke italienischer Meister ließen echtes italienisches Flair aufkommen. Bis dahin hatte genau das der eine oder andere Besucher der Veranstaltung vermisst. An Aktionen und Ideen mangelte es nicht, aber die Umsetzung gelingt bei einer Neuauflage sicherlich besser. Vom Balkon des Gasthofs Zum Rassen zum Beispiel erklang Operngesang – wunderbar dargeboten von Sopranistin Iolanda Massimo und Bariton Francesco Auriemma. Bei ihrem großartigen Auftritt mussten die Künstler allerdings gegen den Autoverkehr ansingen, der immer wieder die Darbietung störte. Zurück zum Höhepunkt, zum Konzert der Musikkapelle Partenkirchen. Die Musiker im Frack, die Musikerinnen im Abendkleid – schon das kam bestens an beim zahlreich versammelten Publikum. Die Musikauswahl tat ein übriges und so sprang die fröhliche Stimmung unter den Mitwirkenden der Musikkapelle Partenkirchen schnell auf die Zuhörer über – und sorgte doch für italienisches Flair.

Viele Programmhöhepunkte stehen noch an diesem Wochenende an, zum Beispiel das Konzert „Von Kindern für Kinder“ der Musikschüler (16. Juli, 10.30 Uhr in der Aula Werdenfels), das Open-air-Festival im Puls (16. Juli, Kankerweg 6), die Veranstaltungen von „Lieder im Park“ (Kurpark Garmisch), oder das Jubiläumskonzert anlässlich 50 Jahre Musikschule Garmisch-Partenkirchen (17. Juli, 18 Uhr, Festsaal Werdenfels). Mehr zum vielfältigen, bunten Programm findet man unter www.gap-beinand.de. kb