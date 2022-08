Vier Insassen mittelschwer verletzt: VW überschlug sich kurz vor Wurmansau in einem Feld

Ein VW Kombi kam gestern von der B23 ab und überschlug sich nach rund 100 Metern in einem Feld. © Dominik Bartl

Landkreis - Es müssen Szenen wie in einem Film gewesen sein, als ein VW Kombi von der B23 abkam und sich nach rund 100 Metern überschlug. Am Dienstagnachmittag befuhr eine Familie mit ihrem schwarzen VW Kombi, der im Landkreis Landsberg am Lech gemeldet ist, die B23 zwischen Unterammergau und Saulgrub in Fahrtrichtung Norden.

Kurz vor Wurmansau kam der Kombi rechts von der Fahrbahn ab. Nach gut 100 Metern wurde das Fahrzeug in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete in der angrenzenden Wiese - schwer beschädigt und auf dem Dach liegend. Die vier Insassen, darunter ein Baby wurden hierdurch mittelschwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben dem Rettungsdienst kamen die Feuerwehren aus Altenau und Unterammergau hinzu. Der Brandschutz musste sichergestellt werden. Auch die Vollsperrung der B23 übernahmen die Floriansjünger. Weiter unterstützten sie den Rettungsdienst. 30 ehrenamtliche Helfer waren hier im Einsatz. Die Polizei Oberammergau konnte zur Ursache noch keine Angaben machen. Ein medizinischer Notfall kann nicht ausgeschlossen werden. Erst um 16:15 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden. db