„Violett im Blauen Land“ heißt das Schauspiel der evangelischen Kirchengemeinde Murnau

Von: Günter Bitala

Die Bayern sind seit jeher Protestanten, zu finden (von links): Chiara Nassauer-Boitsos, Heidi Pantele, Florian Perchtold, Michaela Jung und Jürgen Hilse. © Günter Bitala

Murnau – Den 100. Geburtstag ihrer Christuskirche feiert die evangelische Kirchengemeinde von Murnau. Es gibt kaum eine bessere Idee, als an dieses Jubiläum mit einer selbst erdachten Theaterproduktion zu erinnern. Das Stück heißt ‚Violett im Blauen Land‘. Premiere ist am Freitag, 24. Juni 2022.

Nico Döring, Brunhilde Kiehn und Victoria Fuchs sorgen mit ihren Instrumenten für den guten Ton. Florian Perchtold, Jürgen Hilse, Monika Jung, Heidi Pantele und Anette Köhler bekommen von Dr. Dieter Kirsch die witzigen, fetzigen, aufmüpfigen und nachdenklichen Worte in die Münder gelegt. Chiara Nassauer-Boitsos bugsiert das Ensemble auf der Bühne mit sanfter Regiehand an die richtigen Stellen. Motto: Die Bayern waren immer schon Protestanten!

Ein Mash-up-Theater wird dem Publikum geboten. Das kommt von ‚matchen‘ – also: Spiel & Musik, Sprache & Tanz werden zu einer lockeren und sehr gelungenen Revue verwurschtelt. Dieter Kirsch geht noch einen Schritt weiter. 100 Jahre Christuskirche sind ihm als Erzählstoff nicht genug. Er bedient sich gleich der 2000-jährigen bayerischen Kulturgeschichte und mengt Raum und Zeit munter durcheinander - spart dabei nicht mit fundierten Fakten und historischen Daten.



100 Jahre Christuskirche in Murnau

Da schleppen sich die Galater übers Schlachtfeld. Berühmt war das Volk geworden, weil es sich im 1. Jahrhundert als erster Keltenstamm zum Christentum bekannten. Der Apostel Paulus widmete ihnen seinen Galaterbrief.

Weiter geht der Reigen im 8. Jahrhundert mit Tassilo III. Der letzte Bayernherzog aus dem Geschlecht der Agilolfinger machte sich als Klostergründer (Wessobrunn, Polling) einen Namen. Anlässlich mehrerer Synoden – die er selber einberief – wetterte Tassilo III. leidenschaftlich gegen den Papst. Er glaubte die Kirche am besten in seiner herzöglicher Hand aufgehoben. Zeitsprung ins Jahr 1518 – Ein ‚Boxkampf‘ hielt die Menschen in Atem. Der Dominikaner Thomas Cajetan forderte beim Reichstag in Augsburg Martin Luther auf, seine 95 Thesen zu widerrufen.



Turbulent wird es, als sich die Theaterer den ‚Mythos Bayern‘ vorknüpfen – Lederhose, Dirndl, Oktoberfest, Königshaus, Landeswappen. Ist Bayern so katholisch und so bajuwarisch, wie man zu sein vorgibt? Das 20. Jahrhundert ist dem Bau der Murnauer Christuskirche gewidmet. In Szene gesetzt vor dem Hintergrund des 1. Weltkrieges und des heraufziehenden Nationalsozialismus.

Als Ausklang die Frage: Welchen Weg wird die evangelische Kirche in den nächsten Jahrzehnten nehmen?

Freiluft-Theater am Bahnhofsberg

Eigentlich war geplant, das Schauspiel in alle Gemeinden der evangelischen Kirche rund um den Staffelsee zu bringen. Das ist organisatorisch zu aufwändig, darum sind die Protestanten aus Bad Kohlgrub, Ohlstadt, Eschenlohe, Seehausen und Uffing zum Zuschauen nach Murnau eingeladen. Schauplatz ist die große Wiese hinter der Christuskirche; Die Leute sagen Bahnhofsberg dazu.



Das Stück ist auch für Katholiken sehenswert!



Termine am Freitag & Samstag, 24. & 25. Juni 2022. Freitag & Samstag, 1. & 2. Juli 2022. Beginn: 20 Uhr.

Der Eintritt kostet nix. Weil das Publikum in einer speziellen Formation sitzen wird, ist es notwendig, sich kostenlose Karten zu besorgen – die gibt es im evangelischen Pfarramt, bei der Buchhandlung Gattner und in der Touristinfo Murnau. gb