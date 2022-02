Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen startet ins neue Semester

Teilen

Stephanie Berger präsentiert das neue Programm. © Meggy Schäfer

GAP – Das Programm der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen e.V. für Frühling/Sommer ist seit 24. Januar 2022 erhältlich – online und in gedruckter Form. Mit über 220 Veranstaltungen will man auch weiterhin alles tun, um dem öffentlichen Bildungsauftrag nachzukommen.

Das Hygienekonzept wird laufend aktualisiert und an die geltenden Vorgaben angepasst. Hier lohnt ein Blick auf die Homepage, auf der kurz und knapp die aktuellen Teilnahmevoraussetzungen zusammengefasst sind. Sprachkurse auf verschiedenen Niveaustufen gibt es für Deutsch als Zweitsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Arabisch. Zudem sind zahlreiche Alphabetisierungs-, Integrations- und Berufssprachkurse seit vielen Jahren fester Bestandteil an der Burgstraße 21.

Kreativ werden lässt sich beim Handlettering, in der Schreibwerkstatt oder beim kunsthandwerklichen Gestalten. Moderne asiatische Küche lädt zum Genießen ein, ebenso wie ein Macarons-Kurs oder ein Whiskey-Seminar. In der Vortragsreihe „Psyche im Fokus“ in Zusammenarbeit mit der kbo-Lech-Mangfall-Klinik geht es diesmal um Angststörungen. Entspannen und Stress abbauen beim Yoga, mit verschiedenen Meditationen oder beim Taiji für Anfänger ist gefragt. In Bewegung kommt man beim Tanzen, mit Zumba oder Ausgleichsgymnastik.

Grundkurse in Excel und Word helfen weiter und auch bewährte EDV-Kurse für Senioren sind wieder im Angebot. Die Junge vhs lädt zum Kinder-Yoga oder zu Hapkido-Korea ein. Beim Handlettering für Kids kann man sich kreativ austoben oder einen Lernwerkshop besuchen.



Ergänzend zum Präsenzlehrbetrieb wird über alle Programmbereiche hinweg mit Online-Angeboten aufgewartet, nicht zuletzt in Kooperation mit anderen Volkshochschulen: So wird die digitale Vortragsreihe „vhs.wissen live“ mit hochkarätigen Referenten aus Wissenschaft und Gesellschaft fortgesetzt. Mit berühmten Künstlerpaaren wie Sophie Taeuber-Arp und Hans Arp kann mich sich im Online-Vortrag beschäftigen oder selten unterrichtete Sprache wie Ungarisch, Hebräisch oder Norwegisch lernen. Der beruflichen Weiterbildung von zu Hause aus steht mit der Xpert Business Reihe zu kaufmännischen Themen nichts im Wege. Beim monatlichen CyberMonday geht es um aktuelle Themen in der digitalen Welt wie Self-Tracking im Sport, Hate-Speech oder den digitalen Fußabdruck.



Der Semesterstart ist am 7. März 2022 geplant. Anmeldungen nimmt das vhs-Team gerne entgegen – der aktuellen Situation geschuldet vorzugsweise telefonisch zu den Öffnungszeiten unter 08821/9590-0 oder rund um die Uhr online auf www.vhs-gap.de. kb